Alexia Alexander hace catarsis con la obra “Robin Fly”

Llegar a cierta edad puede ser complejo para las personas, no importa si estás por cumplir 30, 40 o 50, hay un momento de la vida en la que es común que se cuestionen sobre si se es feliz y exitoso, lo que sea que esto represente, dejando más dudas que respuestas en sus mentes.

Esto le pasó a la guapa actriz Alexia Alexander, quien cercana al tercer piso y con muchas ganas de hacer teatro, se dio cuenta de que la mejor manera era generar ella misma la oportunidad, por eso escribió la obra “Robin Fly”, para hablar de lo que le interesa y quiere.

“Es un viaje muy íntimo y se trata de una actriz que está a punto de cumplir 30 años y siente que es fracasada en el trabajo y en el amor… Entonces empieza a hablar de las expectativas que uno se pone a sí misma y que nos ponen en general a las mujeres, porque nos dicen que a cierta edad debemos ser muy exitosos y no es así”, contó Alexander.

La actriz habla de las expectativas que imponen a las mujeres Foto: Especial

Te identificarás con la obra

Sabe que cualquier persona se identificará con la trama, porque prácticamente el público va a encontrar una montaña rusa de cosas chistosas, frustraciones y falsas expectativas, pero también es reencontrarse con el niño interior y ver el crecimiento que sí han tenido.

Decidió escribir ella la obra para regresar este mismo año al teatro y aunque por ahora solo estará una corta temporada, todos los miércoles en la noche, en la Teatrería, espera que el próximo año vuelva con más presentaciones. Sin embargo, bajo su lema de generar su trabajo, ya traduce el texto al inglés, para poder participar en un festival de Nueva York.

“Siempre estoy viendo qué más puedo crear y tengo dos proyectos en el cajón, que es un guion, y una idea que aún no he decidido en qué formato va, pero con esta obra me gustaría ir a otros países, por eso escogí un trabajo unipersonal para poder salir”, detalló.

