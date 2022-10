Verónica Castro: reportan que la actriz tiene problemas de salud mental tras sufrir la muerte de su mamá

Verónica Castro preocupa a sus amigos y seres queridos, pues según una persona cercana a la actriz tiene problemas de salud mental desde la muerte de su mamá, Socorro Castro Alba, quien falleció el 24 de abril de 2020. De acuerdo a la fuente, la estrella de las telenovelas en estos momentos está sola, pues alejó a sus hijos debido a su actitud y malos tratos.

La revista TV Notas publicó este martes una entrevista con una supuesta amiga de la actriz, quien reveló que se encuentra preocupada por la salud de la protagonista de "Rosa Salvaje", pues aseguró que está sola y con depresión. No obstante, conversó sobre cuáles son las razones por las que sus hijos Michel y Cristian Castro, la han abandonado: "Siempre ha lastimado a las personas, la quiero y por eso deseo que caiga en cuenta de que no ha sido una buena persona”.

Verónica Castro tiene problemas de salud mental

La supuesta conocida a la actriz dijo que la artista se encuentra sola debido a sus actitud. Primero destacó que alejó a sus nietos Simone Candy, Mikhail Zaratustra y Rafael, debido a los problemas con sus respectivas madres. Con Valeria Liberman llegó hasta los golpes, pues después de su separación con Cristian se enfrentó con ella. Mientras con Paola Eraso la corrió de su departamento en 2021 y dijo que no quiere ver a la niña.

Por otra parte, la amiga indicó que la también conductora ha alejado a las personas, porque cree que quieren robarle de dinero. "Siempre ha sido muy especial, pero con la edad y la vejez cree que la buscan por su dinero. Eso sí, reconozco que siempre ha sido coda”, destacó.

“Sí, creo que se le juntó la tristeza por la muerte de su mamá, el miedo, la depresión y bueno, además empezó a abusar de los antidepresivos, y cuando fui a verla a su casa de Acapulco, te juro que no la reconocí, ya no era la Verónica que estaba acostumbrada a ver, le vi el pelo blanco, muy demacrada, triste y con cada palabra que decía, lloraba”, destacó a la revista de espectáculos.

En tanto, las cosas tampoco están bien con sus hijos. Con Cristian Castro hay un distanciamiento, al igual que con Michel, con el que tiene problemas desde se casó con Florencia hace 5 años, pues Verónica no quiere a su pareja. Por otra parte, con sus hermanos, José Alberto "El Güeero" Castro, Fausto y Beatriz, las cosas no son diferentes, aunque con el primero está muy bien, con los otros dos no tiene contacto.

"Como doña Socorro sabía que Verónica no iba a atender a su hermana, cambió el testamento y dejó protegida a Betty y eso lo tomó como una ofensa, como una traición y no hay contacto de ninguna manera con su hermana desde hace 2 años”, destacó en la entrevista la supuesta amiga de la actriz de telenovelas.

