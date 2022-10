Yolanda Andrade recuerda la locura de amor más grande que hizo por Verónica Castro

Yolanda Andrade ha dado de qué hablar sobre el romance que habría tenido con Verónica Castro, pese a que la actriz lo ha negado en más de una ocasión la conductora sigue revelando detalles y esta vez habló de la locura más grande que hizo por amor.

En entrevista con la cantante Isabel Lascurain para su canal de YouTube “Abre la caja de…”, Andrade fue cuestionada sobre lo más loco que había hecho por amor y de inmediato recordó cuando sorprendió a la actriz de “Rosa Salvaje” al viajar más de 10 horas sólo para reconciliarse.

Detalló que tras una intensa pelea decidió tomar sus maletas y viajar a París hasta donde se encontraba la madre de Cristian Castro, aunque no sabía el lugar donde se hospedaba acudió a un hotel en que ya habían estado antes y le pidió a la recepcionista que llamara a la actriz.

“Llegué con mi maletita y estuve por las calles (…) La encontré gracias a Dios porque la recepcionista era argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel alguna vez le dije: ‘Vengo a buscar a Verónica Castro’ y le habló”, recordó la conductora quien aseguró que la actriz se quedó en shock al verla en la puerta.

“No sé, fue bien loco y mira que no estoy diciendo nada malo, estoy contando lo más emocionante y bonito que he hecho por amor. Fui a buscarla para decirle ‘aquí estoy, te amo’”, añadió.

Historia de amor

Verónica Castro es una de las actrices más queridas en la farándula y cuenta con una exitosa trayectoria de más de 50 años, sin embargo, no ha evitado ser blanco de controversia como la supuesta relación que mantuvo con Yolanda Andrade y cuyo escándalo la habría empujado a anunciar su retiro de los reflectores.

Todo habría comenzado en 2015 cuando se ventilaron unas fotografías en las que se puede ver a la actriz, de 69 años, y a la conductora, de 50, posando en bikini mientras disfrutan de unas vacaciones en Acapulco ya que de inmediato se desataron rumores de un romance.

Verónica Castro niega romance con Yolanda Andrade. Foto: Cuartoscuro

Debido a la insistencia en el tema, Yolanda Andrade hizo una declaración con la que confirmaría su romance: “La verdad la tengo yo, la tengo en video, la tengo yo en fotos, la tengo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir”.

Una fuente cercana a Verónica Castro y la conductora reveló a la revista TVNotas que estaban muy enamoradas y que todo comenzó como una bonita amistad hasta que decidieron casarse en 2004 en Ámsterdam con una ceremonia simbólica sin un papel de por medio cuando Andrade tenía 31 y la también cantante 50.

SIGUE LEYENDO:

"Cuidado con tu lengua": Yolanda Andrade desafía a Pati Chapoy tras acusaciones

Samadhi Zandejas revela si tiene o no una relación amorosa con Yolanda Andrade