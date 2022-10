Cero en Conducta: Querido actor que triunfó en la serie y ahora enfrenta terrible enfermedad

"Cero en Conducta" fue uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana, esto gracias a sus memorables personajes que se quedaron la la mente de las personas. Si bien muchos de los actores siguen con su carrera en los medios, otros tuvieron que abandonarla como es el caso de Humberto Dupeyrón, quien triunfó en la serie pero que se tuvo que alejar de los escenarios por una terrible enfermedad.

A pesar de que hoy en día la también llamada "Escuelita de Jorge" es muy criticada por sus chistes, cuando dio inicio, a principio de los años 2000, se colocó en el gusto del público gracias a sus curiosos personajes que destacaron por su comedia y picardía. Uno de ellos fue "Don Beto", el señor de la tienda dentro del colegio, a quien los alumnos, en especial Jorgito, engañaban para conseguir cosas gratis.

Humberto Dupeyrón participó en Cero en Conducta Foto: Especial

El señor de la tienda fue interpretado por Humberto Dupeyrón un actor de televisión y teatro que se unió al divertido elenco junto a Carlos Espejel. Aunque era un personaje pequeño, aún es recordado por algunos de los seguidores de la exitosa serie creada por Jorge Ortíz de Pinedo, quien también le dio fama Shamila, la actriz argentina que ahora hace videos para adultos.

Humberto Dupeyrón sufre ésta enfermedad por la que está en silla de ruedas

Huberto es parte de una larga dinastía de actores y actrices, pues es hijo de José Dupeyrón y Elizabeth Unda y hermano de la actriz Elizabeth Dupeyrón. Además, ha formado su propia dinastía al ser padre de Odette, Osterlen, Natasha y Odin Dupeyron, siendo los últimos dos los que más han destacado, pues mientras la joven actriz triunfa en películas, el histrión hace lo propio en el teatro.

Natasha Dupeyrón es hija del actor Foto: Especial

Fue en los años 60 cuando Humberto Dupeyrón fue diagnosticado con esclerosis múltiple, un trastorno en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca la cubierta protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espina. Con el pasar de los años, la enfermedad ha hecho que el actor esté una silla de ruedas para poder moverse.

Actualmente, el actor, de 75 años, vive en la Casa del Actor en la Ciudad de México, en donde es atendido y además recibe sus terapias para tratar de retrasar los efectos del trastorno. " Ya me quedé en silla de ruedas, la memoria la he perdido un poco, mi mano izquierda ya no la puedo cerrar, para cerrar el puño me tengo que ayudar con la otra mano", dijo el actor en una entrevista a Tv Notas en 2020.

“Mi deseo es estar bien, seguir como estoy ahora, estoy muy agradecido y no pido más, ni pido menos, así se ha presentado la situación, este es mi problema y le doy gracias a Dios y él sabe lo que hace conmigo”, dijo el actor que empezó su carrera cuando era un niño en películas del Cine Mexicano.

