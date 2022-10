Majo Aguilar se une a la tendencia de la tinta en los labios y se luce en estilo

La cantante mexicana Majo Aguilar utilizó sus redes sociales para compartir un fragmento de su día, tal y como es normal entre estrellas del espectáculo la joven cantante se grabó mientras estaba en un automóvil y lo que llamó la atención fue su look natural en el que utilizó una tinta para dar un poco de color en los labios.

La sobrina de Pepe Aguilar apareció en su página oficial en Instagram con un atuendo muy sencillo en el que solo se notaba una blusa cuello alto en tono negro, el cabello suelto y para complementar unas maxi gafas y optó por dar un poco de brillo y color con esta opción de maquillaje que cada vez está más en tendencia.

Majo Aguilar es fanática de la moda, la intérprete de música regional mexicana no es nada tradicional cuando se trata de elegir los atuendos de sus espectáculos en vivo, pues aunque se desenvuelve en el género grupero, siempre escoge colores brillantes y estilos que le den un giro inesperado a lo cotidiano, pero sin perder la línea.

El look de Majo Aguilar. IG/majoaguilar

La carrera de Majo Aguilar

Recientemente la joven de 28 años logró su primera nominación dentro de los Premios Latin Grammy, por lo que será el próximo 17 de noviembre cuando se dé a conocer si levantará la estatuilla a “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi”

“Quiero decirles algo que me tiene con el alma grande y muy muy muy agradecida y emocionada, en la mañana me despertaron con la noticia que estoy nominada a lo Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’ con mi ‘Mi herencia, mi sangre’ este es un sueño que yo he tenido desde chiquitita cantar, conectar con la gente, conectar con ustedes”, dijo en un video en su cuenta de Instagram en el que también agradeció que la Academia considerara su trabajo, mismo que aseguró llevó a cabo con mucho amor.

