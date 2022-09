Majo Aguilar se consolida como “Una buena ranchera” con su nuevo álbum musical

“Una buena ranchera” es el nombre de la recién estrenada producción discográfica de Majo Aguilar, la cantante compartió su álbum y el video oficial del sencillo “Como te olvido”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales en Internet y con el que busca ser la mejor en su género.

Majo Aguilar a través de sus redes sociales invitó a la gente que sigue su trabajo y que disfruta de su música a ver el audiovisual que hizo con todo el cariño para sus fanáticos. En las imágenes aparece la sobrina de Pepe Aguilar en dos locaciones, una al aire libre y la otra en lo que parece el estudio o biblioteca de una casa.

La cantante de 28 años además de “Como te olvido” incluyó cuatro canciones más en su disco, dos de ellas ya se lanzaron que son; “Te mentiría” y “Morí” , pero según ha comentado será esta serie de cinco solo es la primera parte, ya que después dará a conocer una segunda con más melodías para reunir 10 piezas

“Amor no entendiste mi vida ya lo sé, mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti, corazón si querer no puedes, corazón por favor dilo que al amor se le pasa el tiempo, yo no voy a estar sola en el camino, ay corazón si te vas enséñame cómo te olvido”, dice parte del coro del nuevo éxito de Majo Aguilar.