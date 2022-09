VIDEO | Majo Aguilar conmueve por su nominación al Latin Grammy y provoca la reacción de su primo Leonardo

El esfuerzo de la cantante Majo Aguilar fue reconocido por la Academia de los Latin Grammy, ya que la joven de 28 años logró su primera nominación y está dentro de la contienda para llevarse la presea a “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” en la ceremonia del próximo 17 de noviembre.

La cantante compite junto a Ángela Aguilar con “Mexicana Enamorada”, “Aniversario Embajadores Del Mariachi”, “Mariachi Sol De México De José Hernández” de Mariachi Sol, también el “EP #1 Forajido” de Christian Nodal y “Qué ganas de verte” (DELUXE) de Marco Antonio Solís.

En su cuenta oficial en Instagram la sobrina de Pepe Aguilar no dejó de lado agradecer a toda la gente que apoya su carrera, mencionó en un video que es la primera vez que se encuentra en esa posición y que no hay satisfacción que se le compare.

“Quiero decirles algo que me tiene con el alma grande y muy muy muy agradecida y emocionada, en la mañana me despertaron con la noticia que estoy nominada a lo Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’ con mi ‘Mi herencia, mi sangre’ este es un sueño que yo he tenido desde chiquitita cantar, conectar con la gente, conectar con ustedes”, dijo primero.

“Estoy profundamente agradecida con todos los miembros de la Academia que hayan tomado en consideración mi disco y que finalmente esté nominada ahora, gracias de verdad porque mi lema es ‘puro amor’ y que si no se canta con el corazón no sirve y eso es lo que entregué en mi proyecto y me da mucho gusto que ustedes lo hayan percibido, agregó.

Para finalizar el video puntualizó y enlistó a algunas personas que le ayudaron a lograr su cometido. “Quiero agradece también a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que han estado cerca de mi apoyando mi proyecto desde el primer momento y apoyándome a mi para que yo pueda hacer lo que estoy logrando poco a poco, gracias a Fonovisa, a Óscar Flores a Chucho y Fabián Rincón, Apodaca, gracias a ustedes que escuchan mi proyecto”.

