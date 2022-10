Luis Aguilar: Así se benefició el galán del Cine de Oro tras las muertes de Pedro Infante y Jorge Negrete

Luis Aguilar, Pedro Infante y Jorge Negrete fueron considerados como los máximos galanes de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, sin embargo, estos dos últimos vieron interrumpida sus brillantes carreras debido a que la muerte los sorprendió cuando se encontraban en la cumbre de la fama, por lo que en esta ocasión te diremos cómo es que estos trágicos hechos beneficiaron al actor sonorense que era conocido como “El Gallo Giro”.

“El Charro Cantor” fue el primero de los tres galanes en debutar en el cine nacional, posteriormente Pedro Infante hizo su aparición generando cierta competencia entre ambos galanes y Luis Aguilar completó la tercia de galanes a principio de la década de 1940 y en su caso, logró entablar una buena amistad con ambos personajes.

Con Jorge Negrete, Luis Aguilar grabó diferentes películas siendo “Tal para cual” la más recordada, además, se sabe que fue “El Gallo Giro”, quien lo ayudó a que conquistara a María Félix, por lo que la mediática pareja le guardaba un cariño especial al sonorense.

Luis Aguilar y Jorge Negrete fueron muy cercanos. Foto: Especial

Por otra parte, Luis Aguilar y Pedro Infante también tuvieron una buena relación pues juntos grabaron “A toda máquina” y “¿Qué te ha dado esa mujer?”, dos de sus películas más emblemáticas, aunque nunca llegaron a ser tan íntimos.

Pedro Infante y Luis Aguilar formaron una dupla de época. Foto: Especial

Muertes de Pedro Infante y Luis Aguilar beneficiaron a Luis Aguilar

La muerte de Pedro Negrete ocurrió el 5 de diciembre de 1953, apenas tenía 42 años de edad y de acuerdo con los reportes, el actor falleció a causa de diversas afectaciones provocadas por un fuerte cuadro de hepatitis C que había padecido en los años previos, por lo que su muerte significó un duro golpe para la industria cinematográfica nacional.

Por otra parte, Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en un trágico accidente aéreo cuando pilotaba una aeronave sobre Mérida, Yucatán y fue así como en menos de cuatro años el cine mexicano perdió a dos de sus más grandes figuras.

Luis Aguilar se convirtió en el galán más solicitado del cine mexicano tras las muertes de sus colegas. Foto: Especial

Tras las lastimosas muertes de Jorge Negrete y Pedro Infante, Luis Aguilar se vio beneficiado de forma completamente involuntaria debido a que se convirtió en uno de los galanes más solicitados de la industria pues era el actor más experimentado, confiable y ya contaba con el cariño del público por lo que durante los siguientes años el trabajo no le faltó y dicha inercia duro por lo menos hasta mediados de la década de 1970 cuando la edad lo fue obligando a quedar relegado dentro del cine, no obstante, esto no significó su retiro pues “El Gallo Giro” se mantuvo activo prácticamente hasta el final de su vida, pues en octubre de 1997 un infarto al miocardio le quito la vida provocando que el actor dejara inconclusa su última película.

SIGUE LEYENDO:

Piporro y António Aguilar tenían una rivalidad; así lo reveló Eulalio González

Los Hermanos Almada: Así luce hoy Fernando, el actor del Cine Mexicano que "abandonó" a Mario

VIDEO | Desde la alcoba y bañera, María Félix sedujo en el filme "La Devoradora" hace 75 años