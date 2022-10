Piporro y António Aguilar tenían una rivalidad; así lo reveló Eulalio González

Grandes figuras surgieron de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues gracias a su talento y carisma se quedaron en el gusto del público, éste fue el caso de Eulalio González, mejor conocido como Piporro, quien era muy querido por la audiencia y sus compañeros, sin embargo, confesó que tuvo una rivalidad con Antonio Aguilar, uno de los máximos referentes del regional y las rancheras.

En 2001, el intérprete de "El taconazo" dio una entrevista al programa "Estación Alameda", de la televisión local de Monterrey, Nuevo León. Ahí habló sobre su carrera artística y algunos aspectos de su vida, asimismo, contó anécdotas con estrellas como Pedro Infante, a quien conoció antes de alcanzar la fama y que fue uno de sus grandes amigos; y, por su puesto, con "El Charro de México", con el que confesó no se llevaba muy bien al principio.

Eulalio González triunfó como el "Piporro" Foto: Especial

Piporro habla sobre su rivalidad con Antonio Aguilar

El actor de "Ahí viene Martín Corona" indicó que hubo un tiempo en el que Antonio Aguilar y él no se "podían ver ni en pintura", aunque no reveló por qué se desarrolló esta enemistad, Eulalio contó que el cantante de "Un puño de tierra" y "El hijo desobediente" no le hablaba y le "sacaba la vuelta", por ello no tenían una buena relación, sin embargo, después de muchos años todo cambió.

Relató que años atrás, sorpresivamente el papá de Pepe Aguilar lo invitó a una gira por Estados Unidos: "me dio un gustazo, es más, ni le dije '¿cuánto me vas a dar?', nada, sólo fui. Me trató afortunadamente muy bien". Fue en ese momento en el que se comenzaron a llevar mejor, sin embargo, "El Rey del Taconazo" lo puso a prueba, pues le hizo una broma para ver si podrían tener una buena amistad.

"Empezó a hablar de sus caballos. Empezó a decir 'No me aplaudan a mi, apláudanle al noble bruto (el caballo) que me lleva' Entonces le dije 'Qué bonito caballo, de veras'", relató Piporro que contestó, para después decirle que el animal parecía tener un imán porque "te montas y no te va a tumbar nunca, además tiene la dualidad que es ventrílocuo, canta por ti", un chiste que a pesar de que podría ser muy pesado, causó gracia en Aguilar quien después se convirtió en uno de sus amigos más entrañables.

Piporro y Antonio Aguilar dos grandes del Cine de Oro

Eulalio González nació en Los Herreras, Nuevo León, el 17 de diciembre de 1921, y realizó varias profesiones antes de llegar al Cine de Oro. Primero estudió medicina, después fue reportero y posteriormente locutor y maestro de ceremonias, no fue hasta la década de los años 50 cuando debutó en la pantalla grande con "'La muerte enamorada", pero fue "'Ahí viene Martín Corona" con Pedro Infante, que se consolidó en la industria grabando más de 70 cintas.

Por su parte, José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre completo del cantante, siempre estuvo interesado en las artes, en específico en la música. Comenzó como cantante de boleros y después se lanzó en el regional mexicano, en el que tuvo mucho éxito convirtiéndose en uno de los máximos exponentes. Mientras que en el cine hizo alrededor de 120 películas.

Aguilar y Piporro son leyendas de la música y el cine, por lo que muchos fanáticos se emocionaron al verlos cantar juntos "El Chubasco". De esta forma, se confirma que su relación mejoró después de que habían tenido una rivalidad, de acuerdo a lo que el propio Eulalio González contó en una de sus últimas entrevistas.

Antonio Aguilar fue cantante y actor en el Cine de Oro Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Revelan sorprendente FOTO de Antonio Aguilar al lado de Eulalio González “Piporro”

Antonio Aguilar: el origen humilde del patriarca de una dinastía del regional mexicano

Las FOTOS que demuestran que "Piporro" era más GUAPO que Pedro Infante y merecía más en el cine