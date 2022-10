El retrato censurado de María Félix: "estaba tan transparente que a mi esposo le molestaba"

El talento de María Félix en el cine de oro la colocó entre las grandes actrices de México y el mundo, mientras su personalidad y belleza inspiraban canciones, poemas y pinturas hechas por los grandes íconos del arte mexicano. Uno de sus retratistas más reconocidos fue Diego Rivera, quien se encargó también de captar la esencia de otras actrices como Silvia Pinal y Dolores Olmedo.

Sin embargo, el retrato de "La Doña" causó furor al darse a conocer por las transparencias de las prendas con las que la pintaron y porque el obsequio del pintor venía desde una profunda atracción hacia la actriz que por años le negó amor.

"La Doña" actuó al lado de grandes figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete FOTO: Especial

En varias ocasiones, la diva mexicana destacó que el trabajo de Rivera como retratista no era de su agrado y que la pintura le era incómoda por mostrar "mucha piel". Sin embargo, tras el escándalo, la actriz terminó por tener la obra colgada en su pared, no sin antes pedirle a un albañil que censurara con pintura blanca algunas zonas de la ropa transparente.

En una entrevista sobre los retratos que le han hecho, "La Doña" reveló que su entonces esposo, Agustín Lara, se mostró muy incómodo con la obra. "Mi amigo Diego Rivera me pintó frívolamente", comenzó a relatar. "Estaba tan transparente que yo con un albañil de la casa le mandé a poner unas pasadas blancas en donde tapa bastante".

Retrato de María Félix por Diego Rivera FOTO: Especial

La actriz mexicana no permitió que la obra se exhibiera en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pero en la década de los 70, la pintura fue comprada por el cantante Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", quien dio 15 millones de pesos para quedarse con la pieza. Sin embargo, hoy en día no se sabe a ciencia cierta donde se encuentra el retrato de "La Doña", pues el cantante habría vuelto a vender la pieza a un ex político mexicano.

Leonora Carrington, la otra retratista de María Félix

"La maja del Tarot" de Leonora Carrington Foto: Especial

María Félix también fue retratada por otros artistas. Una de las piezas poco conocidas de la actriz es el retrato que le hizo Leonora Carrington, pintora inglesa nacionalizada mexicana que con anterioridad había pintado a su hijo Enrique Álvarez Félix. Este retrato, comentó "La Doña" en la entrevista estuvo inspirado en un sueño que tuvo. "Soñé que estaba en el mar y me aparecía como una sirena de nacar, como una sirena de fuego y como una sirena de metal, de bronce, con los hombres en la mano", relató.

