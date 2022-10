Para Eugenio Caballero hacer cine es su pasión

Reconocido en el extranjero y ganador del Oscar por trabajos como “El Laberinto del Fauno”, Eugenio Caballero disfruta más rodar en México, porque considera que sólo aquí se trabaja con una pasión y entrega que no hay en ningún otro lugar, algo que no se ha perdido en sus más de 25 años de carrera.

“Hay una pasión que veo natural y heredada, por ejemplo, cuando empecé en esta carrera se hacía muy poco cine, pero con mucha pasión y no creías que ibas a vivir de hacer cine, era básicamente una condición utópica, y entregabas más de cien por ciento… y eso es lo que se sigue sintiendo en los sets de cine en México, todavía hay una aproximación amorosa que es inigualable”, afirmó el diseñador de producción.

Su trabajo más reciente fue aquí en tierra azteca, en la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu, “Bardo, falsas crónicas de unas cuantas verdades”, donde recreó una torre del Castillo de Chapultepec para hacer una escena; o una pirámide de cuerpos humanos, las cuales fueron grandes retos.

“La pirámide fue duro hacerla, no era en el Zócalo la hicimos en un lugar más controlado pero es una imagen potente, y siempre que trabajas algo así, también la sientes”, detalló durante su visita al FICM.

TRABAJA EN MACONDO Y PEDRO PÁRAMO

Caballero ahora divide su atención en dos producciones, basados en obras litera­rias: “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo, filme que trabaja Rodri­go Prieto; y “Cien años de soledad”, de Ga­briel García Márquez, una serie dirigida por Laura Mora y Alex Gar­cía López, originarios de Colombia y Argentina, respectivamente, y en los que lleva años involucrado.

“En ‘Cien años de soledad’ tengo dos años trabajando con dibujos, son proyectos que te retan porque todo el mundo tiene un Comala o un Macondo en la cabeza, y forzosamente el que yo cree será distinto a lo que cada uno tiene en mente, pero hay que quitarse esa idea de la cabeza, si no estás encadenado. La literatura misma te dice cómo hacerlos”, contó.

Pero para Eugenio no hay proyecto chico, él disfruta moverse en trabajos grandes o pequeños, porque lo que lo atrapa no es el director o la plataforma detrás, sino lo que lo hace sentir cuando lee las historias.

No es la primera vez que se involucra en la historia de Rulfo, hace 13 años iba a trabajar en la película que haría el español Mateo Gil, y aunque es el mismo guion, no es el mismo equipo, además considera que tantos años después, ahora ve y trabaja muy diferente a como lo hubiera hecho en esa época.

“Soy un creador bien distinto del de hace 15 años y traté de me­terme como lo que soy ahora, no como lo que era antes. Tengo un poco más de expe­riencia, más trayectoria… y también como creador y como ser hu­mano estoy en otro pun­to. Me enganchaba con esas historias por temas que ahora me enganchan menos, ahora me identificó más con otros subtemas, cosas que tienen que ver con la paternidad”, afirmó.

Ha trabajado con los tres cineastas mexicanos ganadores del Oscar, Cuarón, Del Toro e Iñárritu.

Caballero estudió Historia del Arte e Historia del Cine en Florencia, Italia.

Inició su carrera profesional haciendo cortometrajes y videos musicales.

Diseñó la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, en 2014.

2007 ganó el Oscar por El Laberinto del Fauno.

24 trabajos han hecho como diseñador de producción.

PAL