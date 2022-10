VIDEO | María Félix: Este artista mexicano fue el único que se atrevió a insultar en público a "La Doña" en su cara

En la Época de Cine de Oro Mexicano, una de las grandes divas fue sin duda alguna María Félix, quien gracias a su talento en la pantalla grande aunque en una ocasión, fue tachada de "mujer inmoral" por mostrarse como Dios la trajo al mundo en una de sus películas.

Durante aquella época que se encontraba en la cima del éxito, "La Doña" tenía un fuerte carácter y hacía caso omiso a las innumerables críticas que hacían hacia ella, tanto que respondía con tajantes mensajes a los que arremetían en su contra o la quisieran dejar mal parada frente a su público.

La primera pelea

Tal cuando se enfureció con el periodista Jacobo Zabludovsky al cuestionarle sobre la cantidad de veces que había contraído matrimonio, aunque, la primera actriz y protagonista de "Doña Diabla" o "Enamorada" no se dejaba intimidar, puesto que siempre se mostró como una mujer dominante en una industria donde era común la opresión masculina sobre las mujeres.

La Doña había enfurecido con Zabludovsky Foto: Especial

En aquel entonces, un solo hombre se atrevió a insultarla en su cara que incluso, dejó de hablarle por varios meses, pero, años más tarde, "María Bonita" lo perdonó y no le negó la amistad. Todo debido a una calurosa discusión por un valioso cuadro donde Félix se negó a prestarle la pintura para una exposición con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

El conflicto de La Doña por una pintura

La discusión que tuvo María Félix, fue con el muralista mexicano Diego Rivera, autor de obras como "El cargador de las Flores" "Vendedora de Flores" o una de las más populares, "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central". ¿sabías de ello?

Bueno, resulta que María Félix fue retratada por el pintor; sin embargo, a la diva del cine de oro no le gustó en absoluto el resultado, debido a que la mostró con algunas transparencias que dejaban al descubierto partes de su cuerpo.

María Félix señala que el pintor mexicano estuvo enamorado de ella Foto: Especial

En el canal del Cine de Oro Mexicano refirió que este retrato causó furor cuando se dio a conocer, debido a la transparencia de las prendas con las que la pintaron, y porque el regalo del muralista venía de una atracción hacia la actriz que por años le negó su amor.

¿Qué fue lo que le dijo Diego Rivera a María Félix?

La Doña explicó a Zabludovsky; "La pintura de Tamayo no me gusta, ni la pintura de Rivera, nunca me ha gustado la pintura de Rivera. No es una crítica que hago a sus espaldas, se lo decía a él mismo", comentó en aquella entrevista con el periodista.

"Imagínate los Rivera (cuadros) que yo tendría y los Frida Kahlo que yo tendría si a mí me hubiera gustado su pintura”, exclamó durante la charla.

Relató que ese retrato lo quería Diego Riera para una exposición en Bellas Artes y no se lo prestó; "Me dijo de todos los nombres, me insultó y hasta un año después me volvió a hablar”, recordó "La Doña" cuando la hizo enojar.

Ate esto, la protagonista de "Juana Gallo" intervino la creación del famoso pintor con ayuda de un albañil.

Mandé a poner blanco con un albañil. Con un poquito de blanco para tapar todo aquello. Así está, le quité lo desnudo y estaba asustadísimo. Le puso pintura de esa de las casas, ¿por qué no? Ahora está mejor", comentó.

Por supuesto, Diego nunca se enteró de las modificaciones que le hizo María Félix a su obra de arte y reveló que la única persona que lo sabía en ese entonces era Lola Olmedo, quien por poco se va del susto cuando le contó.

"No tiene importancia, a mí me ha gustado mucho tener mis retratos en lugar de tener otras cosas”, sentenció.

SIGUE LEYENDO

María Félix en 12 FOTOS: un recorrido visual por "La Doña" del cine de oro a través de los años

María Félix fue pionera en llevar pantalones de talle alto con elegancia y estilo

Foto: Sandra Echeverría impacta con traje de baño bajo la piel de María Félix