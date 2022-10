FOTOS: Yuliett Torres impacta la red como "diablita" para recibir el Halloween

La modelo fitness, Yuliett Torres, que debutó este año en OnlyFans, impresionó a sus más de 10 millones de seguidores con su elección de disfraz para el evento más esperado y aclamado del año: Halloween y sus incontables fiestas. A través de su cuenta de Instagram y acompañada de la guapa estrella Mary Baltazar, ambas mujeres posaron con un traje de "diablito" y "ángel" para regalarles a sus fanáticos una breve pero muy producida sesión de fotos típica de estas fechas.

Los trajes que congenian muy bien con el concepto de Yuliett Torres, son en color negro y blanco, respectivamente. Destacan las hermosas alas de plumas y unas bellas faldas cortas de tejido vaporoso claramente hechas de tul o muselina blanca, hablamos de los conocidos tutús que regularmente usan las bailarinas de ballet clásico.

Al momento, las fotografías acumulan casi los 68 mil likes. FOTO: Instagram de Yuliett Torres

Además de las fotografías donde se le ve a la pareja de curvilíneas mujeres en un área abierta, la influencer acompaña las imágenes con un pie de foto que denota el equilibrio del bien y el mal en su vida. Puntualiza que van de la mano y lanza la pregunta abierta para sus seguidores "¿tú de qué lado estás?". Recordemos que Yulliet Torres utiliza su cuenta publicar sobre moda, viajes, baile y de un tiempo para acá, promover su página de contenido para adultos. La tapatía también cuenta con presencia en redes en todas las plataformas, tales como: Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, Telegram, TikTok y YouTube.

A nada de llegar a los 500 comentarios, la famosa obtuvo varias respuestas positivas de sus seguidores. FOTO: Instagram de Yuliett Torres

Yuliett Torres y Mary Baltazar no escatimaron en gastos, puesto que sus disfraces les quedan como anillo al dedo y denotan toda su figura trabajada con mucho ejercicio y una dieta muy estricta. Para el atuendo de la tapatía, se usó un tutú negro que enfatiza su cintura y combina con un top con transparencias que sube hasta el cuello y deja caer unas cadenas en la parte del pecho. Para este look agregó unas botas largas tipo cuero y unos alucinantes cuernos de diablo que nos recuerdan a la película de Angelina Jolie en Maléfica. ¿Será que en realidad la modelo quería representar a este personaje y no un diablito?

Para el maquillaje, Torres optó por algo discreto que resaltara sus carnosos labios con un tono rosado y sombras neutras que enfatizaran su mirada. Agregó incluso pedrería al rostro a la altura de su frente y mostró una manicura en tonos metálicos, en específico un azul que combinaba perfectamente con el vestuario. Por su parte, Baltazar, viste algo angelical con la misma base del tutú y top con transparencias. La guapa modelo enmarcó al encaje como estrella en su disfraz y lo complementó con unas medias de red de color blanco. Además muestra un profundo escote y viste unos impresionantes tacones tipo sandalia que armonizan perfectamente con ella.

Parece que ambas chicas disfrutaron la sesión de fotos puesto que incluso posan como el personaje que representan. FOTO: Instagram de Yuliett Torres

Para el maquillaje Baltazar optó por unos labios nude, unas mejillas rosadas y una mirada angelical y limpia que enmarcó su rostro junto con las suaves ondas de su cabello y la pedrería que le adornaron su frente. Asimismo presume una manicura en tonos neutros con joyería delicada que realza sus manos largas y delgadas. Este disfraz podría ser retomado por otras mujeres que buscan deslumbrar en las fiestas de Halloween y van de par o en conjunto con sus amigas. Recordemos que estos eventos se realizaban debido a que los celtas buscaban huir de los fantasmas a través de máscaras, según la tradición.

