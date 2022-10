VIDEO: Diana Golden cuenta una historia del más allá y asegura que en uno de sus llamados vio a "La Planchada"

La actriz originaria de Colombia, Diana Golden, se encuentra concentrada en su participación dentro de la puesta en escena "Vivos muertos" donde comparte escenario con Moisés Suárez, Daniel Henrich, Elaine Haro, Alejandro Miranda y Lorena Rodríguez. Además aseguró que se siente feliz por tocar un tema en vísperas de Día de Muertos, fecha que le fascina porque es única en todo el mundo. Catalogó de "hermosa" la tradición mexicana de honrar a los que ya se fueron mediante los altares coloridos.

Sin abandonar el tema, expuso que dentro de los teatros existen "fantasmitas". De igual manera afirmó que ha sentido la presencia de su madre, quien ya falleció. "Yo la sentía pasar de su cuarto, al baño. Y los perritos se ponían así y yo 'ay, ahí está', pero no sentía miedo porque era mi mamá. Este tipo de manifestaciones ocurrieron cuando recién murió. Pero no ha sido la única experiencia paranormal que ha tenido, pues también las experimentó en hoteles viejos y haciendas donde se tuvo que hospedar por sus giras.

A pesar de haber confesado que es una mujer miedosa no tiene ningún tipo de amuleto o ritual para alejar a los malos espíritus. Tras mostrar su cuello libre de collares con objetos religiosos como una cruz, dijo que no es necesario, pues "Dios conmigo, nadie contra mi. Así nomás. No soy supersticiosa", aseveró tras recordar que en una ocasión le tocó ver a nada más ni nada menos que a La Planchada, una enfermera que ayuda a las personas a aliviarse.

Diana Golden vio a La Planchada

Diana Goldenberg Jiménez, nombre completo de la también conductora nacionalizada mexicana con más de 36 años de trayectoria artística, narró que en uno de sus llamados tuvieron que grabar dentro de un nosocomio, refiriéndose al Hospital de Jesús fundado en 1524 por Hernán Cortés, y les tocó ver a ella y al equipo de producción a La Planchada, el espíritu de una monja que ayuda a los enfermos a recobrar la salud o bien morir.

Explicó que la telenovela que filmaban entonces era "Cuidado con el ángel", donde en ese lugar tuvieron muchas experiencias extrañas hecho por el cual, algunos de sus compañeros tenían la costumbre de colocarse "frijolitos en el ombligo o no sé qué, pa' qué", recordó con la interrogante en el rostro.

¿Quién fue La Planchada?

Además de la cultura, gastronomía y climas, etcétera que alberga México, también cuenta con un verdadero grupo de leyendas que datan desde antes de la época de la Colonia. Una de ellas es la de La Planchada, una enfermera que supuestamente se aparece en el Hospital Juárez. Su figura sigue siendo un misterios, pues al igual que Diana Golden, ex esposa de Alfredo Adame, la ubican en otros lugares de este tipo.

La historia que dio origen a este mito fue la figura de una mujer de nombre Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y cuya profesión fue la de enfermera en el nosocomio referido el cual tenía en aquel entonces el nombre de Hospital San Pablo. Apasionada por atender a los enfermos, todo cambió cuando conoció a un médico de nombre Joaquín, con quien sostuvo una relación que escalaría en matrimonio, pero esto nunca ocurrió debido a que supuestamente se fue con otra mujer con la que sí se casó.

Eulalia entró en depresión y dejó de trabajar. Esto la llevó a morir en el mismo lugar donde trabajaba. Desde entonces se dice que se aparece en los hospitales, arrepentida, para atender a los enfermos que abandonó por atender su mal de amores.

La leyenda de La Planchada dice que se aparece en el Hospital Juárez (Foto: Especial)

