VIDEO | Con el agua a las rodillas, pero trabajadores de Coppel no pararon de ofrecen créditos

Cuando las empresas contratan a sus empleados siempre se van a asegurar de crear un ambiente agradable para que estos se sientan cómodos y claro, se pongan la camisa para que ambos crezcan juntos. Esto no había sido tan visible hasta que un par de jóvenes lo llevó al extremo, pues ofrecieron los servicios de Coppel a pesar de caminar sobre una zona afectada de lo que parece ser Campeche por las intensas lluvias que han azotado el país en los últimos días.

Fue a través de las redes sociales donde una persona grabó el andar de dos mujeres y un hombre sobre las aguas negras durante la noche, lo que sugiere ser un verdadero infierno para cualquiera; sin embargo, ellos lo vieron con humor y no dudaron en hacer una broma original apenas vieron el celular grabando su calamidad. A pesar de los esfuerzos por dar un paso sobre otro y no caer en el intento, el joven le preguntó a la chica si ya contaba con el famoso crédito de la tienda departamental.

"Señora, ¿ya cuenta con su crédito Coppel?", le pregunta el joven tras colocarse correctamente el cubrebocas. Tras escuchar la risa de la mujer, la empleada identificada en TikTok como Lupitha Chan Ravell pescó la broma y le dio continuidad: "Le podemos tramitar, amiga. Solamente con su credencial de elector". El muchacho prosiguió "cuando lo tenga, le damos el 25 por ciento de descuento. Síganos en la calle 41, Ciudad del Carmen". Finalmente, su compañera dio mayor referencia de la ubicación de su tienda: "Estamos aquí enfrente de lo que es la farmacia Ahorro. Aproveche su crédito Coppel, ¡ya!".

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

A pesar de que el video tiene una duración de apenas 20 segundos, fueron suficientes para que los trabajadores bromearan haciéndole publicidad a la empresa para la que trabajan de una forma magistral y sin necesidad de usar guiones. Entre carcajadas y con el riesgo de caer al agua o enfermarse por tener los pies dentro de ésta sacaron la idiosincracia del mexicano: reírse de las desgracias propias.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales estallaron en júbilo por la ocurrencia de los jóvenes y escribieron todo tipo de reacciones: "Hay actitud para hacer la venta", "Merecen un aumento @coppel", "Excelente servicio", "Los de Coppel no pierden el tiempo", "Eso sí es amar su trabajo" y "Todos me podrán abandonar pero los de Coppel jamás ellos llueva o trune me buscan, gracias", fueron algunos de los comentarios que les hicieron llegar.

