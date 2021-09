La actriz Diana Golden revela cómo quiere morir; asegura que ya tiene todo listo

Con motivo de las fiestas patrias en México, los reflectores y el gremio del espectáculo se ha girado entorno a los temas festivos de nuestro país, esto específicamente en este 15 de septiembre, fecha en la que se celebra el día de la Independencia de México, pues han pasado 211 años desde este importante suceso para la libertad de nuestro país.

Y precisamente bajo este panorama de júbilo patrio es que ahora uno de los programas de espectáculos más longevos del país se ha enfocado en buscar artistas para que cuenten su estrecha relación y amor por México.

Fue así que Ventaneando decidió entrevistar a la actriz de 56 años Diana Golden, quien a pesar de haber nacido en Cali, Colombia, lo cierto es que desde hace 37 años ella está nacionalizada mexicana y con mucho gusto comparte el amor que tiene por nuestro país.

Fue durante una entrevista para el programa conducido por Pati Chapoy, que Golden aseguró que para ella es todo un honor formar parte de México, nación que la abrazó y la ha visto crecer profesionalmente, pero también en su vida personal, pues es aquí donde están los mejores vínculos que tiene en su vida.

Aseguró que ella se considera chilanga, y en este sentido, destacó que un chilango nace donde quiere, por lo que ella a pesar de haber nacido en Colombia, valora la cultura mexicana, las tradiciones, la gente, la comida, y cada uno de los lugares de la tierra azteca.

“Un chilango nace donde quiere, y por eso yo soy chilanga, y aquí he encontrado el lugar en el que quiero estar hasta morir, pues desde el primer día que conocí México, me paré frente a la catedral en el Zócalo y le pedí a Dios que si algún día tendría que dejar Colombia, que por favor me trajera a este hermoso país, y luego de haber hecho esta petición a Dios, un año después ya estaba viviendo en México y pensaba quedarme solo dos meses, pero mira ya llevo 37 años”, contó la famosa actriz.