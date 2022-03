Diana Golden lanza fuerte mensaje contra dueños de animales exóticos: “Son un capricho de la gente”

La actriz y ambientalista Diana Golden se unió a la lista de famosos que están en contra de que otras las personas u otras estrellas tengan como mascota a algún animal exótico, al tiempo que hizo un fuerte llamado a ellos para que los dejen en libertad, en su hábitat natural, ya que no son animales que pertenezcan a una casa.

“Esos no son mascotas, son animales exóticos silvestres que son un capricho de la gente; y hay tiendas, que mejor no me meto, que les consiguen las especies que ustedes quieran”, aseguró Diana Golden.