Tultepec dice NO al maltrato animal; piden a carretoneros usar motos en lugar de burros y caballos

Para evitar el maltrato animal, el gobierno de Tultepec firmó un convenio con 87 carretoneros, a quienes se les otorgó un permiso para trabajar en la recolección de basura en el municipio, utilizando caballos y burros; pero con el compromiso de cambiarlos por unidades motorizadas en un plazo de seis meses.

Como parte del acuerdo, los carretoneros no podrán imponer una tarifa, los usuarios del servicio les pagarán una aportación voluntaria; no podrán recolectar basura de hospitales, ni químicos de los talleres pirotécnicos.

Los llamados “burreros” también se comprometieron a no obstruir las vías públicas con sus carretas; ni circular en vialidades principales; no podrán depositar la basura que recolecten en avenidas o terrenos baldíos y tienen la obligación de recoger el excremento de sus animales; además no deberán consumir bebidas embriagantes durante el desarrollo de su actividad; entre otros.

El alcalde Ramón Sergio Luna Cortés aseguró que se han recibido muchas denuncias por parte de la ciudadanía por maltrato animal, por lo que, se les permitirá a los carretoneros realizar su actividad, pero con el compromiso de que para el segundo semestre del año dejen de trabajar con caballo o burros; además de que se vigilará que estos reciban el trato adecuado.

Dijo que quien no cumpla con el convenio se les cancelará el permiso y serán remitidos a seguridad pública.

“Este permiso quedará cancelado en seis meses y no podrá renovarse salvo que sustituyan los animales que utilicen para el tiro de su carreta por vehículo automotor”.

“Antes de agosto, tendremos una reunión para ver modelos y mecánica para ir pasando al vehículo automotor, tendrán asesoría y si las finanzas lo permiten, también un crédito por parte del Ayuntamiento. No se trata de dejarlos solos, pero también tiene seis meses para que vayan haciendo su fondo de ahorro y buscar una solución”.

El presidente municipal señaló que los carretoneros deberán identificarse, a través de una tarjeta que les proporcionó la Dirección de Servicios Públicos, así como portar el permiso correspondiente para poder trabajar; también les dieron playeras blancas para que las utilicen durante su jornada.

El municipio de Tultepec tiene 24 camiones recolectores de basura, mediante los cuales recoge 60 toneladas de desechos, que es separada en un centro de transferencia y posteriormente se lleva al relleno sanitario de Tepotzotlán.

En tanto los carretoneros tiran la basura que recolectan en otros basureros como en las rampas de San Pablo de las Salinas, Tultitlán,

Como parte del programa de reordenamiento de los carretoneros, los veterinarios del municipio valorarán la salud de los animales y se tiene el proyecto de salvaguardarlos.

