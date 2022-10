Pedro Infante: La fuerte razón por la que no tomaba alcohol

Pedro Infante fue uno de las estrellas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano, pues las películas que protagonizó aún son recordadas. Muchos fanáticos lo tienen presente por los personajes de charro cantor que le gustaba ir a las cantinas y "echarse unos tragos", sin embargo, en la vida real esta imagen no coincidía con la personalidad del actor, pues a él no le gustaba beber alcohol. La razón por la que no lo hacía hizo que se desataran las especulaciones, no obstante, fue un amigo del "ídolo de México" quien dio a conocer los verdaderos motivos.

Pedro Infante Cruz, nombre completo del actor, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Comenzó su carrera siendo cantante en su estado natal, pero viajó a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades; fue en ese momento que empezó a trabajar como extra de cine, siendo su primera película "En un burro tres baturros", de 1939, no fue hasta cuatro años después que el artista tuvo su primer papel importante en "La feria de las flores", fue así que tuvo un rápido ascenso en la industria y pronto consiguió protagónicos.

Pedro Infante no bebía por esta razón

Aunque en varias películas en las que el intérprete de "Cien años" y "Amorcito corazón" bebe alcohol, algunas personas afirman que en la vida real el actor no lo hacía. Ya fuera en eventos sociales, reuniones con amigos o familiares, el protagonista de "Tizoc" no tomaba, por lo que muchos creían que tenía problemas de salud que lo hacían evitar la ingesta de licor, en cambio otros hablaban de sus hábitos de vida, ya que Infante era muy disciplinado en el deporte, sin embargo, la verdadera razón era mucho más profunda y tenía que ver con su familia.

De acuerdo a Miguel Lara, amigo del cantante que siempre compartió sus anécdotas con él, Pedro le contó que no le gustaba ingerir bebidas alcohólicas debido a las malas experiencias que tuvo con su padre Delfino Infante García, quien tuvo problemas con su manera de tomar, pues según dijo en una entrevista, todo el dinero que ganaba se lo gastaba en botellas de licor, algo que le quedó muy grabado al galán del Cine de Oro.

Pedro Infante tenía una familia numerosa, pues tuvo 14 hermanos, por lo que enfrentó precariedades, incluso tuvo que dejar la escuela para comenzar a trabajar y apoyar a sus padres. Mientras tanto, su papá era músico y pertenecía a una orquesta que se presentaba en bares y centros nocturnos, por lo que sus ganancias las gastaba en la bebida, dejando a su familia sin un sustento, así que su mamá, Refugio Cruz Aranda, mejor conocida como Doña Cuquita, tenía que arreglárselas para lograr subsistir y darles algo a sus pequeños.

Pedro Infante bebió muy pocas veces

El artista estaba negado a embriagarse, tal y como su padre lo había hecho, sin embargo, había ocasiones especiales en las que aprovechaba para tomar unas copas. De acuerdo a varias anécdotas de la época, una de ellas fue cuando perdió una nominación a un premio Ariel. En aquel evento, pidieron una ronda de bebidas para subir los ánimos de todos y fue entonces cuando el protagonista de "Escuela de vagabundos" se sumó al festejo de otros quienes sí se llevaron la estatuilla.

En tanto, la versión que asegura que Pedro Infante no bebía debido a su disciplina, podría ser cierta, pues dos de sus esposas, Irma Dorantes y María Luisa León, recordaron que el cantante y actor era una persona que le gustaba hacer ejercicio y mantener un cuerpo sano, por lo que tenía hábitos como salir a correr a las 5:00 am, así como pasear durante horas en bicicleta por las calles de la ciudad.

