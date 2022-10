House of Dragon: Emma D'Arcy, una persona no binaria, cuenta cómo fue interpretar a una mujer

House of Dragon es el spin-off de la exitosa serie Game of Thrones cuya historia trascurre 200 años antes de la popular serie en donde los fans conocieron a personajes como Sansa Stark, Jon Snow y Daenerys Targaryen. Ahora, entre sus estrellas protagonistas se encuentra Emma D'Arcy, identificada como una persona no binaria que interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Al se runa persona no binaria, Emma se ha sentido atraída y repelida por la identidad masculina y femenina, lo ha dicho abiertamente, sin embargo, también ha abordado el tema referente a su personaje, que es una mujer y lo que ha significado interpretarla, por lo que en entrevista para The Independient, D'Arcy habló al respecto.

Emma ha hablado abiertamente de su identidad de género. | FOTO: Instagram

@emmaziadarcy

"Me gusta interpretar a una mujer y soy muy buena en ello, para mí, lo peor que podría pasar es que de repente, alguien me diga lo que puedo y lo que no puedo interpretar" señaló. Asimismo, refirió que tiene todas las herramientas para hacer el personaje de una mujer, pues vivió como una por tanto tiempo que la gente piensa que aún lo es.

Aunque llegó un momento en el que dudó sobre el personaje y su interpretación debido al cabello largo y el maquillaje que tendría que usar, D'Arcy siguió adelante con su trabajo. En este sentido, mencionó el deseo del personaje de buscar una especie de libertad masculina y ocupar un lugar, el deseo de Rhaenyra de habitar un espacio masculino dentro de la sociedad de Westeros.

El personaje no ha sido un problema para Emma. | FOTO: Especial

"¡Es complicado! En términos de lo queer, la única buena razón para ser una persona no binaria pública y profesionalmente, es que espero que les permita a las personas más jóvenes, que se sientan igual, saber que hay espacio en esta industria para ellos” dijo Emma sobre una de las razones por las que ha seguido adelante con su personaje.

House of Dragon está basada en el libro "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, que inspiró la serie original, el elenco incluye a Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans y Olivia Cooke. Game of Thrones una de las producciones de televisión más premiadas de la historia, significó un antes y un después para las series a lo largo de ocho temporadas emitidas desde 2011 hasta 2019, con su mezcla de universos fantásticos y medievales.

