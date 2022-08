La Casa del Dragón: Estas son las locaciones del spin-off de Game of Thrones que sí existen y puedes visitar

Luego del polémico estreno del spin-off de "Game of Thrones" los seguidores de la aclamada serie de HBO quedaron muy satisfechos con el primer capítulo de la serie.

Esto en atención a que en este, además de observar fantásticos efectos especiales, pudimos presenciar un vestuario ideal y una narrativa mucho más apegada a la plasmada en los libros en los que se inspira esta saga.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue que algunos de los fanáticos más observadores lograron detectar que algunas locaciones de "The House of The Dragon" existen en la realidad.

De hecho, muchos de los escenarios que se pueden observar en "La Casa del Dragón" se ubican en Europa, principalmente en Extremadura, España.

Entre las locaciones que se pudieron ver en el primer episodio del spin-off de "Game of Thrones" destacan la Plaza Mayor de Trujillo.

Conviene mencionar que a lado de dicha plaza se alcanza a vislumbrar la estatua del conquistador Francisco Pizarro, figura de bronce que en la serie fue modificada para poder ver la imagen de un dragón en lugar de la del histórico personaje.

Otra locación que puedes visitar de "La Casa del Dragón" es la Ciudad de Cáceres, la cual, ya había aparecido en Game of Thrones, solo que en esta ocasión se convirtió en el asentamiento del Rey de los Siete Reinos.

Estas son algunas de las locaciones que se pudieron ver en el primer capítulo de "La Casa del Dragón"

Además, la Plaza de Santa María fue el lugar donde se rodó la más violenta de las escenas del primer capítulo de la precuela de "Juego de Tronos".

Finalmente, otras de las localizaciones que aparecen en la serie y que usualmente tienen paso abierto al público en general son el Arco de la Estrella, la cuesta de Aldana y las plazas del Conde de Canilleros, San Mateo, San Pablo y San Jorge.

Locaciones del spin-off de "Juego de Tronos"

SIGUE LEYENDO:

Game of Thrones: precuela "La Casa del Dragón" tendrá su Boda Roja y promete ser "poderosa"

¿Qué les pasó? Así lucen los actores de Game Of Thrones 11 años después del estreno de la serie de HBO