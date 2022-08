Game of Thrones: precuela "La Casa del Dragón" tendrá su Boda Roja y promete ser "poderosa"

A pesar de que la última temporada de "Game of Thrones" no fue como sus fans esperaban, lo cierto es que esto no fue motivo para que dejaran de querer la serie, pues la magia de los seres mágicos siempre será una gran atracción. Ahora, la tan esperada precuela "La Casa del Dragón" está en vísperas de estrenarse y el guionista George R.R. Martin la calificó como "poderosa".

El escritor aseguró que esta serie tendrá una escena con la que rivalizará con la Boda Roja de la que dijo será también "viceral y te arrancará el corazón y lo tirará al suelo. Tiene el tipo de impacto que tuvo la Boda Roja. Es una escena muy bien hecha de algo horrible", mencionó.

En este caso, relacionan el proyecto con el nacimiento del Príncipe Baelon y aunque no será una escena igual, sí será similar a la mencionada. Esto se verá cuando se transmita a través de HBO Max. De igual forma, es menester mencionar que "La Casa del Dragón" adapta "Fuego y Sangre", libro de la autoría de George R.R. Martin.

¿"La Casa del Dragón", cuándo se estrena y dónde ver la serie?

La exitosa serie "Game of Thrones" no podía quedarse quieta después de haber ganado tantos fans en todo el mundo, por eso es que tres años después de que llegó a su fin, el creador Ryan Condal no se quedó con los brazos cruzados y decidió hacerle la precuela para regocijo de todos ellos.

La primera temporada de "La Casa del Dragón" será transmitida por HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto y cada episodio se liberará cada domingo, para tener a todos los fans al filo de la butaca. En total serán 10 episodios; el primero correrá a partir de las 19 horas (hora de la Ciudad de México).

Hasta el momento HBO sólo reveló el nombre de los dos primero episodios:

Capítulo I: The Heirs of the Dragon (Los herederos del dragón).

Capítulo II: The Rogue Prince (El príncipe rebelde).

SIGUE LEYENDO:

Rick Astley vuelve a grabar "Never Gonna Give You Up" 35 años después para famosa compañía | VIDEO

Rosalía ofrece los mejores consejos para el mal de amores y ser toda una "motomami" | VIDEO

Avril Lavigne se olvida de ser la chica ruda y se pone bikini que la hace lucir como toda una diva de los 70 | FOTOS