Rick Astley vuelve a grabar "Never Gonna Give You Up" 35 años después para famosa compañía | VIDEO

Corría el año de 1987 cuando los jóvenes de aquel entonces escucharon por primera vez la canción "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley, un cantante y compositor británico, que los puso a bailar sin saber que provocaría el mismo efecto en las generaciones siguientes. Lugares como el Patrick Miller no cesan de poner la melodía por su extraordinario ritmo.

Ahora, 35 años después el también actor y locutor de radio volvió al set de grabación para recrear éste hit motivado por la compañía CSAA Insurance Exchange, dedicada a los seguros de automóviles y hogares; es parte de su campaña publicitaria. Cabe destacar que el paso del tiempo es notable aunque el ímpetu es el mismo.

La empresa aprovecho la figura de Rick Astley para impulsarse con ayuda de las redes sociales. "Nuestro servicio legendario nunca lo defraudará. Visítenos y comience a ahorrar hoy en una cobertura de automóvil y hogar que nunca correría y lo abandonaría. Porque con 100 años de experiencia, InsurAAAnce no es ajeno al amor o al servicio excepcional", escribió la firma en su cuenta de Instagram.

Rick Astley vuelve a grabar "Never Gonna Give You Up"

Con un Rick Astley mucho más maduro, pero con la personalidad agradable que lo caracteriza, tomó de vuelta el micrófono tal y como lo hizo en el videoclip de "Never Gonna Give You Up" para interpretarla. No obstante, hubo unos ligeros cambios: algunos trabajadores aparecen bailando y haciendo promoción de sus productos. Sin embargo, se respetaron la mayoría de los aspectos del video, como la ropa y muchos de los movimientos.

Ahora bien, no solo el ritmo de la canción y la presencia de la estrella británica le sirvió a la empresa para darse publicidad, sino la letra de la canción, que le dieron otro sentido: nunca dejarán solos a sus clientes en caso de tener un percance:

"No somos extraños al amor

Conoces las reglas y yo también

Un compromiso completo es lo que estoy pensando

No obtendrías esto de ningún otro tipo.

Sólo quiero decirte cómo me siento

Tengo que hacerte entender

Nunca va a dar

Nunca te voy a decepcionar

Nunca voy a correr y abandonarte

Nunca te haré llorar

Nunca voy a decir adiós

Nunca voy a decir una mentira y lastimarte"

SIGUE LEYENDO:

Rosalía ofrece los mejores consejos para el mal de amores y ser toda una "motomami" | VIDEO

Fabiola Campomanes: 7 FOTOS que demuestran que la actriz se encuentra en su mejor momento

Avril Lavigne se olvida de ser la chica ruda y se pone bikini que la hace lucir como toda una diva de los 70 | FOTOS