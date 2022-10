Eiza González derrocha elegancia y belleza con vestido rosa palo

Eiza González es una de las actrices más aclamadas no solo de México también de Hollywood en los últimos años y es que su talento ha rebasado fronteras pues actualmente se encuentra laborando únicamente en el país vecino, donde ha conseguido importantes papeles en la industria del cine.

Pero no solo su talento actoral la ha llevado a abrirse un espacio en Estados Unidos, pues su porte, elegancia y belleza latina también han figurado en importantes marcas de ropa, joyería y accesorios. Actualmente es embajadora de la famosa casa italiana Bulgari, por lo que recientemente la hemos visto usar sus artículos.

Hace apenas unas horas compartió una fotografía precisamente modelando joyería de dicha marca, pero su estilo deja impresionados a quienes la miren, pues si hablamos de tendencias y estilo Eiza es una de las mujeres que se ha caracterizado por siempre llevar la moda a primer nivel.

En esta ocasión decidió usar un vestido largo en forma de A, en color rosa palo que la hace resaltar su piel canela, el hermoso look tiene un escote pronunciado en forma de V con un pequeño moño que le dan el toque perfecto. Pero su outfit no estaría completo sin su cabellera castaña clásica, la cual siempre arregla de diferente forma, hace unos días la vimos con fleco en la frente y esta vez apareció con un cabello alisado y de lado.

Por su puesto la fotografía provocó una ola de sus piros y halagos en los comentarios tanto en inglés como español para hacerle saber lo bella que es y lo bien que luce este elegante atuendo.

Eiza González pone fin a los rumores y revela si llegará a Marvel con "Daredevil"

Eiza González sigue sumando éxitos en Hollywood donde conquista con su talento ante las cámaras y arrolladora belleza, motivo por el que surgió con fuerza un rumor de que se sumaría al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con la próxima entrega de “Daredevil: Born Again”.

En julio pasado surgió la información de que la actriz sería parte del elenco en la producción esperada por los fanáticos de los superhéroes; sin embargo, contrario a lo que se pensaría esto provocó una ola de comentarios negativos y el constante acoso de los haters quienes la señalaban de “robar” el papel.

Ante esto, la actriz de “Descuida, yo te cuido” decidió compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde aclara que no está fichada para la serie, aunque no descartó que en algún punto de su carrera pueda realizar el papel de una superheroína ya que eso la haría sentir honrada. Mientras tanto, le deseó éxito a quienes sí serán parte del elenco.

"Creo que simplemente voy a quitarme esto de encima porque, primero, me siento confundida por la cantidad de odio que ha generado y, segundo, creo que ahorrará energía a la gente. No, no me han fichado como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad con la serie ‘3 Body Problem’. De nada”, escribió.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Eiza González es captada en sensual baile con atractivo hombre durante una fiesta

Desde Los Ángeles, Eiza González impone moda con impactante vestido rojo de lentejuelas

Eiza González deslumbra con sus curvas en vestido blanco