Eiza González deslumbra con sus curvas en vestido blanco

Eiza González demuestra una vez más que es una de las actrices mexicanas más bellas y elegantes. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que se lució con un vestido blanco que la hizo deslumbrar con sus curvas y derrochar estilo.

La también modelo es considerada como una de las artistas que salió de México para probar suerte en el cine de Hollywood y lo ha logrado con éxito, pues entre sus trabajos más importantes se encuentran cintas como: "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", "Descuida, yo te cuido" y "Godzilla vs. Kong".

Eiza González deslumbra con su belleza

González ha sido protagonista de reconocidas campañas y portadas de revista, así como imagen para la firma de joyería Bulgari, de quien dijo se siente orgullosa de ser parte, como lo dejó ver en su reciente publicación en la plataforma de Meta, donde la siguen 7.5 millones de fans.

Eiza derrocha estilo y belleza. Foto: IG @eizagonzalez

La actriz y modelo se lució con sus admiradores con una imagen en la que derrochó estilo y hermosura. Portando un vestido blanco y una lujosa gargantilla de diamantes, Eiza mostró al máximo su elegancia y presumió su esbelta y curvilínea silueta, gracias a que la prenda se ciñe perfectamente a su cuerpo.

"@bulgari is a girls best friend so proud to be part of this beautiful family" (@bulgari es la mejor amiga de una chica estoy muy orgullosa de ser parte de esta hermosa familia), fue la frase con la que la hija de la modelo y empresaria Glenda Reyna acompañó la instantánea.

Fue este viernes cuando la también influencer compartió en su cuenta de Instagram, la foto en la que se le puede ver luciendo sus curvas en un vestido blanco de estilo strapless, que hace el juego perfecto con su joyería, aunque no es la primera vez que González deslumbra con su belleza, pues hace sólo unas semanas fue portada de Elle USA y cautivó con sus looks.

La mexicana es una destaca modelo. Foto: IG @eizagonzalez (Elle USA)

La guapa mexicana, que comenzó su carrera como modelo infantil y estrella de telenovelas juveniles, hoy se coloca como uno de los referentes de moda más importantes en la industria del espectáculo, tanto de nuestro país como a nivel internacional, y así lo ha confirmado en las alfombras rojas a las que ha asistido.

González, que en este año estrenó la película "Ambulance", en la que comparte créditos con el galán estadounidense Jake Gyllenhaal, también se ha convertido en una influencer en las redes sociales, donde cada día suma más seguidores, con quienes constantemente comparte parte de su vida privada y profesional.

