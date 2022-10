VIDEO: Issa Vegas paraliza Instagram con increíble bronceado de "marquinha"

Las personalidades del mundo de las redes sociales hacen de todo para lucir espectaculares. Muchas de éstas, como Karely Ruiz o Yeri Mua se han sometido a pequeños "arreglitos" para ensalzar su figura; pero bien saben que no es todo para alcanzar la perfección. En este caso el ejercicio y la sana alimentación son base para mantener un cuerpo saludable y cincelado como el caso de Issa Vegas, quien tiene comiendo de su mano a millones desde su cuenta de Instagram.

La guapa argentina, que al igual que Yanet García es una gurú del mundo fitness, dejó a todos con la boca abierta después de compartir el video que le tomaron tras someterse a un bronceado conocido como "marquinha". Dicho procedimiento se puso de moda tras ganar popularidad en Brasil y consiste en colocar cinta adhesiva en las partes íntimas hasta alcanzar la máxima demarcación posible de las líneas de coloración.

En este caso, la modelo que también triunfa en OnlyFans acudió a la empresa Bronce Rio Mia, ubicada en Florida, Estados Unidos, misma que asegura conseguir "a verdadeira marquinha brasileira". En la grabación se puede ver a Issa Vegas con su respectivas cintas para después pasar a la cámara de bronceado. Ella sólo compartió el video a través de sus historias de Instagram sin emitir ningún comentario, pero seguro recibió muchos elogios y caritas con ojos de corazón.

¿Tiene riesgos esta práctica?

La "marquinha" nació en Brasil bajo el gusto de querer obtener el mejor bronceado. Sin embargo, la práctica ha sido denunciada como riesgosa ya que se pueden desarrollar problemas para la piel como quemaduras o hasta un cáncer. En el país sudamericano se dio a conocer el éxito que tuvo Erika Romero tras someter a decenas de mujeres a tomar el Sol durante 3 horas en su terraza casi sin protección.

"La ansiada 'marquinha' con cinta adhesiva simula a la perfección el bikini más diminuto y que encanta a los hombres", aseguró Romero para la agencia EFE. No obstante, las cosas no las tomaron del mismo modo en el XXI Congreso Ibero-latinoamericano de Dermatología, pues el dermatólogo Fernando Gatti habló de los enormes riesgos que conlleva estar a la moda: recomendó usar un protector a partir de 30 FPS y no exponer deliberadamente la piel a quemaduras, especialmente a mitad del día.

