FOTO: Mariana Botas presume el bikini perfecto de la temporada tras escaparse a las playas de Acapulco

Mariana Botas se ha convertido poco a poco en un referente de la moda, pues en sus redes sociales siempre aparecer con atuendos para toda ocasión. Sin embargo, el que más le encanta a sus seguidores son aquellos destinados para usarse en las vacaciones, en especial cuando se visita alguna de las paradisiacas playas de México. En esta ocasión se lanzó a Acapulco, Guerrero, para pensar en el disfraz que podría usar para las próximas fiestas de Halloween.

Fue desde su cuenta de Instagram donde "Martina", del programa "Una familia de diez", enseñó el resultado de sus entrenamientos en el gimnasio y sana alimentación. Con unos enormes lentes para el Sol, caminó sobre la arena a lado de un tranquilo mar usando su bikini oscuro con estampado de palmas, al puro estilo de Hawai. Sin perder la sonrisa, de quien sabe que cometió una travesura, aseguró que su visita a Diamante Beach fue prácticamente algo que no planeó.

La visita de Mariana Botas a la playa fue fue una escapada (Foto: IG @marianabotasl)

"Escaparme a la playa… es mi idea de paraíso. #beachlife", escribió Mariana Botas no sin antes etiquetar a la tienda que diseñó du modelo, Trocheé. Al parecer, la idea de escaparse un ratito a la playa no s nada mala, pues de inmediato despertó las reacciones de los internautas quienes le agradecieron las postales y no precisamente del escenario natural, además de hacerle múltiples elogios:

"Todavía no es Halloween y ya estás disfrazada de Diosa Griega", "Hermana cuerpazoooo te ves increíble", "Ya te viste en un espejo lo hermosa que eres chica nunca dudes lo bella que eres", "Mucho con demasiado la belleza, te vez divina chica", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a la actriz, además de los más de 62 mil likes como cereza del pastel.

Mariana Botas volvió locos a sus fans en redes sociales (Foto: IG @marianabotasl)

Mariana Botas y su imagen

Aunque a todo el mundo le encanta Mariana Botas por su calidad como actriz y presentadora, además de su belleza, ella no estuvo muy contenta con su imagen por un tiempo (algo que todo el mundo sufre en algún momento). En más de una ocasión confesó que su peso la llegó a acomplejar, por lo cual decidió comenzar a ejercitarse para cambiar su figura. Sin andar presumiendo sus comidas o visitas al gimnasio sólo de dedicó a presentar los avances de su esfuerzo y sí, todos lo notaron y se lo aplaudieron.

De igual manera le confesó a sus fans que recurrió al bisturí para definir una parte de su cuerpo: el rostro. La famosa se sometió a una bichectomía, la cual es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de las bolas o bolsas de Bichat, las cuales son tejido graso ubicadas en las mejillas. Aunque la actriz aseguró estar emocionada por ver el cambio aclaró que se continuaría cuidando, moderando su alimentación y ejercitándose de manera regular.

El antes y después de Mariana Botas tras someterse a la bichectomía (Foto: Captura de pantalla)

