Alex Hoyer demuestra por qué tiene locamente enamorada a Danna Paola

Una de las mujeres que se encuentra en una de sus mejores etapas tanto profesionales como personales es Danna Paola, quien en estos momentos está preparando cada uno de los detalles para su gira “3XT4S1S”, misma con la que pretende pisar cada uno de los recintos más emblemáticos de cada ciudad no solo de México sino también de Estados Unidos; y cada uno de sus pasos son respaldados y apoyados por su novio Alex Hoyer.

Y es que Danna ya no oculta más su relación con Alex Hoyer e incluso cada vez se han dejado ver más y más enamorados pues la guapa intérprete de “Oye Pablo” le expresa a su novio cada que puede lo mucho que lo admira como persona y como profesional de la música, además de lo mucho que le fascina físicamente.

Foto: IG @alexhoyer_

Alex Hoyer más sensual que nunca en Tiktok

Sin duda alguna, Tiktok se ha convertido en una de las plataformas favoritas de Alex y Danna Paola pues ahí comparten bastante material con sus fanáticos ya sea solos o estando acompañados el uno por el otro.

Recientemente Alex subió un video a dicha plataforma anteriormente mencionada con una duración de tan solo 9 segundos en la que ha dejado claro por que es que tiene locamente enamorada a su novia Danna Paola, pues apareció solamente con jeans y una playera sin mangas de color blanca.

En dicho material, Alex Soyer solamente hace una mueca en donde deja ver lo sensual que puede llegar a ser, además de que la iluminación deja ver a la perfección sus ojos claros, además de que su vestuario muestra su bien trabajado cuerpo.

Danna Paola cae rendida a los encantos de Alex

Ante la nueva publicación en Tiktok de Alex Hoyer, el músico recibió cientos d mensajes de sus admiradores y admiradoras en donde le hacen saber lo guapo y sensual que luce en este video pero el que más llamó la atención es el de su novia Danna Paola quien no pudo evitar caer rendida ante los encantos de Hoyer.

Y es que la intérprete de “3XT4S1S” escribió el siguiente comentario en la publicación de su novio “ohhh how you make me feel” la cual en español quiere decir “ohhh me encanta como me haces sentir”, dicha frase estaba acompañada de una carita babeando junto con la de un diablo morado.

Foto: Captura de pantalla

Y es que Danna ha dejado algo bien claro pues ha compartido en varias ocasiones que Alex no solo le encanta físicamente pues es alguien a quien admira mucho profesionalmente.

“Es una persona que admiro, que respeto y que quiero, que tenemos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y también el mío…me enorgullece en verdad mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, dijo Danna Paola respecto a Alex Hoyer

Foto: IG @alexhoyer_

Por otra parte, hace unas semanas Alex salió en defensa de Danna luego de que fuera duramente criticada por su físico pues el joven productor pidió que no se enfocarán en este tipo de situaciones sino más bien en el gran trabajo, talento y esfuerzo de quien fuera protagonista de la serie “Elite”.

bmz