Georgina Rodríguez paraliza la red con un coqueto outfit

Georgina Rodríguez compartió una imagen en sus historias que paralizó al más desprevenido. Y es que si estabas navegando por la sección “historias” de Instagram seguramente te encontraste con la foto casi cenital de la modelo en la que deja ver un look de entre casa muy coqueto.

Georgina Rodriguez. Fuente: Instagram @georginagio

Pocos advirtieron la costosísima agenda de Louis Vuitton que yace en su regazo, ya que la atención se la llevó el primer plano de sus prominentes cejas y su marcado busto. Este outfit fue elegido por la esposa de Cristiano Ronaldo para su práctica de yoga. Debajo de la foto etiquetaba la cuenta oficial de quienes la ayudan a mantener su mente a raya para poder llevar a cabo sus tareas cotidianas.

Igual de costoso y lujoso es el vestido que endoso la semana pasada durante el rodaje de su serie “Soy Georgina”. La ex dependiente de Gucci ahora está rodando la segunda temporada de una producción que dio que hablar. El mismo día que se estreno la serie, trepó al podio del “top 10” en 62 países. "Para mí era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo un día y no puedo estar más feliz y agradecida" decía la morocha.

Georgina. Fuente: Instagram @georginagio

Georgina se mantiene fresca en relación a su realidad y reconoce su origen humilde. "No me considero un fenómeno, pero sí una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo" reflexionaba respecto a su pasado y su presente.

Mientras su marido Cristiano Ronaldo se encuentra calentando motores para la Copa Mundial de la FIFA que está a la vuelta de la esquina, Georgina se prepara para el estreno de su nueva temporada en la que compartirá momentos de la crianza de sus 6 hijos. Seguramente también compartirá detalles del doloroso momento que le tocó atravesar por la perdida de uno de sus mellizos. ¡Muchos éxitos!