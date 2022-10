Angelique Boyer: 3 coquetas fotos con las que enamora a Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más queridas del espectáculo de nuestro país, y aunque su relación comenzó en medio de la polémica, han demostrado que tienen un noviazgo solido en el que ambos están comprometidos, y también muy enamorados, pues sin duda la actriz es una mujer bella que conquista al galán de telenovelas y a sus millones de seguidores, como lo dejan ver estas tres coquetas fotos.

La feliz pareja comenzó su noviazgo en el año 2014, y recientemente celebraron su aniversario, como lo dejó ver Angelique hace unas semanas cuando compartió un video en Instagram en el que agradeció a Sebastián por los 8 años que han estado juntos: "¡¡Vida de mi amor!! 8 AÑOS!! GRACIAS POR TANTO AMOR @sebastianrulli todos los días construimos esta relación, amarte me hace feliz, me llenas en todos los sentidos. Gracias por la complicidad, por ser mi gran amor, mi familia, mi amigo, mi mejor compañer.", se puede leer en la publicación.

La pareja se deja ver muy enamorada. Foto: IG @angeliqueboyer

Angelique Boyer, 3 fotos con las que enamora

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau, nombre completo de la también modelo, es originaria de Francia y nacionalizada mexicana. Inició su carrera como modelo siendo una niña, con apenas 5 años, y se graduó del Centro de Educación Artística Infantil de Televisa a los 11 años.

Pocos recuerdan que a principios de su carrera la ahora estrella de telenovelas formó parte del grupo musical Rabanitos Verdes. Trabajó por primera vez en televisión en la telenovela "Corazones al límite", en donde debutó interpretando al personaje de Anette y donde actuó al lado del galán de televisión Aarón Díaz.

Angelique es una de las mujeres más bellas del espectáculo. Foto: IG @angeliqueboyer

Otro de los proyectos con los que se le recuerda es la telenovela "Rebelde", melodrama con el que se consolidó como actriz y en el que destacó por mostrar su belleza, la cual sigue luciendo en redes sociales, donde se ha vuelto muy popular, como lo demuestra con sus millones de seguidores con quienes constantemente comparte fotos en las que presume su figura en bikini.

En 2010, Angelique obtuvo su primer papel como protagonista en la telenovela "Teresa" de José Alberto "El Güero" Castro, con quien mantuvo una relación por algún tiempo; el productor a su vez es exesposo de la actriz y ex primera dama Angelica Rivera. En este melodrama la originaria de Francia volvió a compartir créditos con Aarón Díaz y con Sebastián Rulli.

La actriz conquista las redes con sus looks. Foto: IG @angeliqueboyer

Angelique comenzó una relación con el actor argentino en el año 2014. Se conocieron cuando protagonizaron la telenovela "Teresa" y después volvieron a trabajar juntos en "Lo que la vida me robó", en el 2013, aunque hasta ese momento sólo habían tenido una interacción como compañeros y amigos.

Rulli ya había estado casado con la guapa actriz argentina Cecilia Galliano, quien es la madre de su hijo Santiago. Y aunque ambos habían tenido relaciones formales, fue la convivencia en el set, y el gran apoyó que le dio el actor a Boyer durante la muerte de su madre, que finalmente se dio cuenta que estaba enamorada.

"Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije 'creo que me enamoré'. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos", dijo la bella actriz para el programa "Confesiones de Aurora Valle".

La estrella de telenovelas presume cuerpazo. Foto: IG @angeliqueboyer

