Angelique Boyer: los 3 bikinis más arriesgados que ha lucido la actriz

Angelique Boyer se ha vuelto una de las actrices favoritas de la audiencia mexicana, porque es guapísima y talentosa; a lo largo de su carrera ha tenido papeles muy importantes, como “Teresa”. Pero también se ha vuelto muy popular en redes sociales, principalmente en Instagram, donde suele subir fotos de su vida y sus actividades favoritas, como nadar, por eso en esta ocasión te presentaremos sus tres mejores bañadores.

Ella ha dicho en diversas ocasiones que uno de sus lugares favoritos es la playa y una de sus actividades preferidas es nadar, por lo que no sorprende que en su cuenta oficial de Instagram haya muchísimas fotos y clips haciendo actividades acuáticas, por lo que siempre se le ve lista para darse un chapuzón.

Angelique siempre está dispuesta a nadar. Foto: Especial.

Este tiene un diseño muy psicodélico y que recuerda a la década de 1970, incluso ella en la publicación original comentó: “A gogó”. Muchos de sus fans consideran que también tiene un corte muy tierno.

Siempre tiene una muy buena actitud. Foto: Especial.

Incluso hasta sacó su marca de bikinis

Recientemente, la nacida en Francia lanzó “Etérea 69”, una línea de bikinis, ya que no hay nadie mejor que ella para esta tarea, ya que constantemente sube fotos con estas prendas, las cuales podrían decirse que son sus favoritas. “Ha nacido en manos del amor. Me genera mucho entusiasmo y felicidad compartir con ustedes Crisálida, nuestra primera colección limitada de bikinis, como expresión de agradecimiento hacia todas esas mujeres hermosas que me han acompañado en este camino.", dijo.

En esta foto vemos una de sus más recientes creaciones, con toos azules y muy ceñido, este bañador es perfecto si quieres ir a la playa y presumir todo lo que has ganado en el gimnasio.

Siempre luce un cuerpazo. Foto: Especial.

Ella cobró una fama sorprendente luego de interpretar a Teresa (2011), uno de sus mejores personajes, hasta se convirtió en la inspiración para actuar de Irina Baeva quien desde Rusia vio su interpretación y se motivó.

Cada vez que la actriz Angelique Boyer sube una foto o video a sus redes sociales deja boquiabiertos a sus fans y se vuelve viral. En lo que respecta a trabajo, al parecer Boyer se está dando un descanso, pero pronto la volveremos a ver en alguna telenovela o campaña de modelaje.

