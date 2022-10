VIDEO | Exhiben a Pablo Montero por negarse a pagar mariachi que contrató, obliga a comensales a cooperar

Pablo Montero se encuentra una vez más en medio de la polémica y recibió una lluvia de críticas por un video con el que lo exhiben en redes sociales luego de que se negara a pagarle a un mariachi que contrató para cantar en un restaurante; además, amenazó a los comensales de irse a los golpes si no cooperaban para ayudarlo.

Todo ocurrió en un restaurante de Torreón, Coahuila, donde el intérprete de “Olvidarte jamás” habría acudido para cantar acompañado del mariachi, quienes fueron los que difundieron en su cuenta de TikTok el momento de tensión que vivieron con Montero luego de que éste no les quisiera pagar por sus servicios una vez que terminó su presentación.

En el video se puede escuchar cómo el cantante, de 48 años, amenazó a los presentes y los obliga a cooperar para pagarle a los músicos quienes aclararon que los comensales no tenían nada que ver, pero comenzaron a sacar dinero para cooperar mientras que Pablo Montero aún “no sacaba ni un peso”.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huev**, ¿cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”, se escucha al también actor en el video.

La policía llegó hasta el lugar para intentar mediar en el conflicto y luego de dos horas lograron que se pagara al mariachi una parte de lo que se debía, aunque en el clip también se puede ver a un sujeto en aparente estado de ebriedad que acompañaba a Montero, abrazar a los oficiales.

Pablo Montero vetado por no pagar

Esta no es la primera vez que Pablo Montero se encuentra en el ojo del huracán por un problema al momento de pagar en los establecimientos, pues en junio pasado se compartió un video en el que se muestra cómo el cantante sale de un lujoso restaurante sin pagar la cuenta que ascendía a 15 mil pesos.

En el clip se puede ver cómo el cantante sale del restaurante en Polanco y se sube con prisa a su camioneta en donde ya lo esperaba el chofer, tras de él un grupo de empleados sale corriendo para intentar detenerlo ya que no había saldado su cuenta.

Más tarde, el cantante aclaró que había acudido con un grupo de personas que habría intentado “aprovecharse” de él para pagar la cuenta cuando ya estaba acordado que dividirían el total: “Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?”.

“Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "De primera mano".

