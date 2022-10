Pablo Montero niega haber tenido un romance con Alicia Machado: “Fuimos amigos"

Además de su larga trayectoria en la música y la televisión, Pablo Montero es recordado por los romances que ha tenido con hermosas celebridades como Alicia Machado a quien esta vez desconoció y aseguró que sólo fueron amigos, esto pese a que la modelo reveló que su relación terminó por infidelidad.

En entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, el cantante habló sobre sus intensos romances con famosas como Ludwika Paleta y Aracely Arámbula -con quien pensó en llegar al altar-, pero el más polémico fue el que sostuvo con la ex Miss Universo Alicia Machado del que ahora dice que sólo se trató de una amistad.

Alicia Machado señaló que tuvo un romance con Pablo Montero a los 24 años. Foto: IG @machadooficial

“Ya no me acuerdo con quién, con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos, amigos, pero novios, novios… amigos… con derechos, eso no me gusta decirlo, pero yo la quiero mucho”, dijo Montero al ser cuestionado por la periodista de espectáculos sobre la infidelidad de la que habló Alicia Machado.

Durante su participación en “La Casa de los Famosos” desataron rumores de un amorío al ser captados juntos en tiernos momentos donde se besaban, abrazaban y recordaban su relación. Al respecto, Machado aseguró que estuvieron juntos cuando ella tenía 24 años, pero no fue como esperaba ya que él era “mentiroso” y “mujeriego”.

"Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal. Yo tenía 24 años y este andaba en su pin*** ped* del ranchero del año y era un perro (…) Como le dije ahorita, si me hubieras cuidado, otro gallo cantaría, ahora la p***a soy yo”, dijo la modelo en el reality show.

Romance de Pablo Montero y Alicia Machado

La también actriz ha mencionado en diversas entrevistas que conoció a Pablo Montero durante uno de los desfiles cuando ella era Miss Universo, pero el romance comenzó en mayo de 1997 y durante el tiempo que estuvieron juntos vivieron una jornada intensa de viajes debido al éxito de sus carreras.

El noviazgo duró tres meses y en este tiempo Alicia Machado conoció a la familia del cantante, pero el amor duró poco entre ellos por los constantes compromisos del actor y la infidelidad que desgastó aún más rápido su relación.

“Él andaba de mujeriego, mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es (…) Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué?, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pend***, porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el ped* es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta”, dijo Machado en entrevista para “Sale el sol”.

