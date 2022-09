Julio César Chávez ofrece sus clínicas a Pablo Montero para ayudarlo contra sus adicciones

Pablo Montero sumó una polémica a la que ya tenía por interpretar a Vicente Fernández en la bioserie no autorizada “El último rey: El hijo el pueblo”, pues el productor Juan Osorio lo acusó de no acudir al último día de filmación debido a supuestos problemas con el alcohol, algo por lo que Julio César Chávez le ofreció un lugar en su clínica de rehabilitación.

El cantante, de 48 años, ha enfrentado algunos problemas que podrían manchar su carrera como resultado de su adicción a las bebidas alcohólicas, como la negativa de Juan Osorio de volver a trabajar con él en otro proyecto luego de que no asistiera a última grabación de la serie por la que la familia del “Charro de Huentitán” tomó acciones legales.

Celebridades como el actor Carlos Bonavides han ofrecido su ayuda a Pablo Montero ante su supuesto alcoholismo. A él se sumó el expugilista Julio César Chávez quien aseguró que lo más difícil para una persona con adicciones es pedir ayuda y señaló que Montero ya tocó fondo.

“Primeramente, Pablo Montero es muy amigo mío, es muy buen amigo y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo Montero, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas”, dijo en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”.

Añadió: “Simplemente nada más tiene que pedir la ayuda y yo con gusto. Yo porque ya toqué fondo me entiendes, pero es muy difícil que un adicto o alguien tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, Pablo Montero es muy amigo mío y lo aprecio mucho, es difícil pedir ayuda”.

Celebridades en clínica del exboxeador

Pablo Montero no sería el único famoso que ha pedido la ayuda del también comentarista deportivo, quien en 2014 decidió emprender un proyecto y abrió sus clínicas de rehabilitación tras superar sus adicciones.

En entrevista para “Ventaneando”, Chávez reveló algunas de las celebridades que han estado en su clínica de rehabilitación y entre ellos destacan los futbolistas Ricardo 'El Matador' Mayorga y Carlos 'Gullit' Peña, quienes ingresaron en 2018.

Uno de los casos que más han llamado la atención es el del actor Rafael Amaya que interpreta a Aurelio Casillas en “El Señor de los Cielos”, aunque en su caso ya habría terminado el tratamiento y puso en marcha el último paso que es continuar con las pláticas para evitar una recaída.

Julio César Chávez le ofrece ayuda a Pablo Montero. Foto: IG @pablomoficial

Algo que no han hecho Gabriel Moreno Bernat y su hermana Marissa, nietos del fallecido Mario Moreno “Cantinflas”, pues luego de ser atendidos en la institución dejaron de ir a las pláticas y esto podría llevarlos de regreso a las adicciones.

“Ya no he hablado con ellos y ojalá no recaigan, de hecho me dijeron que andan cascabeleando y los que van muy bien son un hijo de Pedro Infante Jr. quien próximamente dará su testimonio, también Rafael Amaya, quien ya fue dado de alta", detalló.

