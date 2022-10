VIDEO | Así canta Majo Aguilar el tema “Amor ilegal”, una canción de Zayda, la artista brutalmente asesinada

“Amor ilegal” es una canción famosa en voz de Zayda Peña, un artista que tuvo auge en los años 90, pero que su carrera fue truncada por su asesinato, el tema fue lanzado en 1999 y aún es recordado como uno de los grandes éxitos de su trayectoria, ahora dicha canción fue retomada por Majo Aguilar, la estrella en ascenso, que tiene una adaptación a su estilo en su cuenta oficial en YouTube.

Majo Aguilar tiene disponible en su canal su propia versión en vivo de “Amor ilegal”, el video fue grabado durante la presentación de la joven de 28 años en su actuación en el festival de música “Pal´ Norte” que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. El proyecto audiovisual ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y miles de comentarios que reconocen su talento y la propuesta de la melodía.

“Y aunque sea a escondidas

yo te amaré por toda la vida

contigo estaré, aunque el mundo diga

que nuestro amor es ilegal”, dice el coro de la famosa canción

Cabe recordar que Zayda Peña fue una cantante brutalmente asesinada un viernes 30 de noviembre de 2007 en Matamoros, Tamaulipas, después de acudir a un evento de Alejandra Guzmán arribó a un motel para pasar la noche con su amiga, ahí fue suspendida por personas que llegaron en un vehículo, le dieron varios balazos, pero logró vivir y ser llevada para recibir atención médica, en donde más tarde fue atacada por segunda vez en el hospital Alfredo Pumarejo.

Majo Aguilar y las versiones nuevas de las canciones

La cantante nominada al Latin Grammy 2022 a “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” ha dado a conocer varias covers de canciones, una de ellas es “Morí” de tranzas y otra es “No te apartes de mí de Roberto Carlos

“Quiero decirles algo que me tiene con el alma grande y muy muy muy agradecida y emocionada, en la mañana me despertaron con la noticia que estoy nominada a los Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’ con mi ‘Mi herencia, mi sangre’ este es un sueño que yo he tenido desde chiquitita cantar, conectar con la gente, conectar con ustedes”, dijo en un video en su cuenta de Instagram

