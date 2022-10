Majo Aguilar tiene el cover de una canción de Yahir que se escucha mejor en regional mexicano

Majo Aguilar vuele a sorprender a sus fanáticos con un proyecto muy a su estilo, la estrella de regional mexicano tomó el tema “No te apartes de mi”, una pieza escrita por Roberto Carlos e interpretada por Vicentico y por el mexicano Yahir, la joven de 28 años hizo su propia versión en el género ranchero.

El video de su sencillo ya está disponible en plataformas oficiales y cuenta con más de 70 mil reproducciones solamente en YouTube, en donde también sus fanáticos aprovecharon para escribir comentarios en los que dicen que les encanta la canción con su voz y con los arreglos que le hizo.

“Todo amor que yo esperé de la vida

Lo he encontrado solo en ti

Y resulta que tú no estás aquí

Esos aires de quien no sabe nada

Me han sabido hacer feliz

No te apartes de mí, oh no, oh no”, dice el coro del tema.