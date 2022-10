Agustin, el "hijo" poco conocido de Salma Hayek, cumple 16 años

La familia de Salma Hayek es muy grande y aunque a muchos sólo les resuena el nombre de Valentina Paloma, la adolescente no es su única hija, al menos no del lado de su esposo, el empresario François-Henri Pinault, pues es bien sabido que el dueño de un conglomerado de marcas de lujo tuvo un pasado antes de conocer a la actriz mexicana y que incluso antes de contraer matrimonio con ella, el francés ya tenía tres hijos.

Por supuesto, sus descendientes no son fruto del amor que François-Henri Pinault tuvo con Salma Hayek, sino que incluyen a otras mujeres, una de ellas es la modelo canadiense Linda Evangelista, que este martes celebró los 16 años de su hijo, Agustin, quien ha sorprendido al mundo entero con una impactante transformación. Por supuesto, el no llevar la sangre de la actriz no ha sido impedimento para que tengan una buena relación.

Y aunque la estrella de "Eternals" no felicitó a su "hijo" no resulta sorpresa encontrar algunas fotos en las que aparecen juntos, pues si algo ha implementado durante su matrimonio con el empresario, es que todos mantengan una excelente relación; de ahí que incluso exista esta icónica foto en la que la mexicana posa junto a su esposo y a todos los hijos que él ha tenido, incluyendo a Valentina Paloma y a Agustin.

Así se ven actualmente todos los hijos del esposo de Salma Hayek. (Foto: IG @salmahayek)

¿Quién es Agustin?, así ha sido su transformación con el paso de los años

Aunque los hijos del empresario francés están en la mira de todos por su renombre y por ser considerados como socialités, no todos posan para las cámaras ni reciben toda la atención mediática, tal es el caso de Agustin quien sólo parece ocasionalmente en los eventos más importantes. De hecho, una de las últimas veces que se le vio en público fue hace unas semanas, cuando acompañó a su mamá, Linda Evangelista, a la pasarela de Fendi.

Desde entonces su nombre no había ganado mucha visibilidad, hasta este martes que la modelo usó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos de su hijo en la que se aprecia su sorprendente transformación de bebé a un adolescente de 16 años que cada vez guarda más parecido a Evangelista. "Mi corazón. Mi luz. 16", escribió la famosa en una publicación que acumula más de 49 mil likes.

A sus 16 años, el joven guarda mucho parecido con la modelo. (Foto: IG @lindaevangelista)

Así lucía de bebé. (Foto: IG @lindaevangelista)

En las fotos precisamente se ve una selfie en la que madre e hijo se muestran muy cariñosos, mientras que ella lleva el look azul con el que conquistó la pasarela de Fendi; mientras que Agustin, el también "hijo" de Salma Hayek lleva un atuendo totalmente blanco. Asimismo, se observan algunas fotos en las que destaca un bebé de ojos azules y cubierto de mermelada tanto en la boca, las mejillas y la nariz.

En otras más se aprecia su infancia en parques e incluso en los momentos más íntimos de la pequeña familia como una selfie en el espejo en el que el pequeño Agustin se veía muy sonriente, mientras que la modelo aparece cubierta con una toalla de baño. Los tiernos momentos despertaron la emoción de muchos e incluso aprovecharon para dejar sus mejores deseos de cumpleaños.

Agustín junto a su mamá. (Foto: IG @lindaevangelista)

Agustin en un parque. (Foto: IG @lindaevangelista)

Salma Hayek mantiene una excelente relación con su "hijo"

Aunque no es su hijo de sangre y el pequeño nació durante una de las rupturas que la actriz y el empresario tuvieron en 2006, no ha sido impedimento para que ambos tengan una buena relación y así se ha demostrado en otras ocasiones.

En esta ocasión Salma Hayek no envió felicitaciones de cumpleaños al hijo de su esposo, como sí ha ocurrido con su otra "hija" de nombre, Mathilde Pinault, quien también es muy cercana a la mexicana; sin embargo, esto no advierte sobre una ruptura, ya que incluso Mathilde compartió en sus historias de Instagram una foto de su medio hermano con la descripción "el chico del cumpleaños".

Salma Hayek junto a Agustin. (Foto: Instagram)

Además, la cercanía que mantiene con el adolescente no es sólo por ser el hijo de su actual pareja, sino también por su hija Valentina Paloma, pues los adolescentes tan sólo se llevan ocho meses de diferencia; recordemos que hace unas semanas la familia festejaba en grande los 15 años de la jovencita que está acaparando los reflectores por su belleza y gusto por la moda.

La gran prueba de esta estrecha relación de "madre" e "hijo" también la ha confirmado la propia Salma Hayek, quien incluso compartió en el pasado una foto en la que el adolescente está sentado sobre sus piernas, mientras que ambos mantienen caras muy sonrientes durante unas vacaciones de lujo

