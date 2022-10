Salma Hayek derrocha belleza con atrevido corsé de cuero que resalta sus curvas: FOTOS

Si hay una famosa mexicana que impone moda sin importar la ocasión es, sin duda alguna, Salma Hayek y no sólo por su matrimonio con François-Henri Pinault, presidente de un conglomerado de marcas de lujo, sino también por siempre lucir los looks más icónicos. De tal forma que no sorprende que la actriz sea considerada como uno de los referentes de estilo y belleza a nivel internacional, algo que confirmó con su último outfit.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Eternals" causó furor al presumir un atrevido corsé de cuero, una de las tendencias más importantes del año y que se pueden llevar sin importar la edad, pero que con su último look demostró que debe ser uno de los básicos del guardarropa de cualquier mujer de más de 50 años que quiera lucir a la moda y muy glamurosa sin que ello sea motivo para perder la elegancia.

Por supuesto, todo lo anterior es sólo una parte de las ventajas de un corsé y es que según la sesión de fotos de Salma Hayek, la prenda también es magnífica para resaltar las cuerva y lograr resumir una figura espectacular y muy esbelta. Otro aspecto fundamental es que aunque esta prenda puede resultar muy atrevida y arriesgada, sólo una experta en moda como la famosa la logró armonizar con un atuendo muy relajado y sofisticado.

Salma Hayek lleva el corsé de cuero de la forma más elegante. (Foto: IG @salmahayek)

Aunque la también mamá de Valentina Paloma Pinault no dio muchos detalles sobre su look, sí dejó en claro que pertenece a la firma española Balenciaga, un gusto que comparte con otras celebridades como Kim Kardashian. Lo que no pasa inadvertido en su icónica combinación durante la Semana de la Moda en París, Francia, es que lleva un par de prendas que logran una imagen muy discreta, algo que suele nombrarse como "lujo silencioso".

Y es que Salma Hayek agregó una blusa negra con escote redondo, manga larga y un ligera transparencia que ayuda a darle el toque especial al atuendo; encima de esta, va la prenda estrella del look: el corsé de cuero que ayuda a marcar una cinturita al mismo tiempo que levanta el busto de una forma muy sutil y que termina de crear armonía en una figura llena de curvas.

Por supuesto, el look no termina ahí, ya que para dar más volumen a la cadera y lograr una silueta con forma de reloj de arena también faltan unos pantalones, mismos que la mexicana que triunfa en Hollywood lució en el mismo color para lograr un look monocromático. El corte de ellos destaca por unas piernas muy holgadas, un detalle muy favorecedor sin importar la edad y que ayuda a mantener la elegancia, por lo que no sorprende ver que incluso miembros de la realeza recurran a él.

Sumó otra de las tendencias del año: pantalones holgados. (Foto: IG @salmahayek)

Sin embargo, para terminar de crear armonía en el atuendo y dejar que el protagonismo cayera en el corsé, Salma Hayek dobló la pretina, un detalle que es magnífico para quienes quieren presumir una figura llena de curvas. Finalmente, la famosa agregó accesorios como anillos y pulseras para lograr elevar el look y darle un toque de brillo para darle un toque más especial a un outfit monocromático como este.

"Te ves increíble", "perfecta", "tan bonita", "fabulosa" y "eres absolutamente hermosa" son algunos de los comentarios que dejaron sus más de 21 millones de seguidores en Instagram.

