VIDEO | Vicente Fernández, Lola Beltran, Rigo Tovar y muchos más dieron su voz a polémica campaña política que pocos recuerdan

En el pasado el partido político que llevó las riendas de México, por 7 décadas, fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI, con sus diferentes nombres) y en todos esos años llevó a cabo diversos programas benéficos para los mexicanos. Uno de estos y que se volvió popular fue "Solidaridad" que corrió con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994).

El objetivo del Programa Nacional de Solidaridad tenía el objetivo de luchar contra la pobreza extrema, de igual forma le sirvió al partido tricolor como contrapeso ante las constantes críticas de la oposición por sus políticas neoliberales que Salinas impulsó en aquellas décadas.

Pero como la política y el mundo del espectáculo an tenido un vínculo muy cercano desde casi siempre, en este caso no fue la excepción, pues artistas de la época y que muchos siguen muy activos en la actualidad aparecieron en un "emotivo" video promocional al puro estilo de "We Are the World" en apoyo a América y donde participó Michael Jackson.

¿Famosos se unen a la lucha contra la pobreza con "Solidaridad"?

Desde uno de los foros de la televisora de San Ángel muchos artistas renombrados de la época se juntaron, con sus respectivos atuendos característicos para unir sus voces a la canción que les escribieron para hacer brillar más el programa Solidaridad. Aunque esta práctica se continúa haciendo, como la interpretada por Yuawi (el niño huichol) para Movimiento Ciudadano, entonces fue toda una producción.

Famosos como: María del Sol, Manuel Mijares, Verónica Castro, Daniela Romo, Lola Beltrán, Pandora, Edith Márquez, Timbiriche, César Costa, José Luis Cordero "Pocholo", Tatiana, Lucía Méndez, César Costa, Vicente Fernández, Angélica Vale, Andrea Legarreta y Rigo Tovar entre otros no menos importantes, cantaron al unísono la melodía que entonces se metió en la cabeza de los mexicanos que también la interpretaron (no se hagan).

"Solidaridad, venceremos. Desde hoy en adelante llevaremos tu ejemplo, cantaremos a una voz,el esfuerzo de unión, formando así una gran Nación. Solidaridad, estaremos. Desde el niño hasta el anciano en ti creemos y seremos tu más digno mensajero en tiempos malos o muy buenos, somos águilas en vuelo"

Como era de esperarse, el mencionado programa tuvo una fuerte crítica por la oposición, pues supuestamente fue utilizado en benefició del PRI, de acuerdo con la oposición.

Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México impulsor del programa Solidaridad. Foto: IG @carlos_salinas_de_gortari_mx

