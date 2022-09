Verónica Castro le jugó una memorable broma a Vicente Fernández en TV

A pocos meses de cumplirse un año de la partida de Vicente Fernández, su muerte sigue doliendo. El icónico cantante conocido como Chente o El Charro de Huentitán, falleció el 12 de diciembre de 2021, pero su legado musical sigue vigente en canciones como "Por tu maldito amor", "Estos celos" y "Mujeres divinas".

El artista se convirtió en uno de los máximos referentes de la música regional mexicana y ranchera en México. A continuación recordamos un icónico momento que vivió el también actor junto a Verónica Castro, cuando la conductora le jugó una memorable broma en televisión, la cual quedó grabada en video.

Vicente Fernández y Verónica Castro durante una emisión del programa Mala Noche... ¡No! (Foto: Archivo)

Breve historia de su vida

Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco. Cuando apenas tenía 14 años de edad participó y ganó un concurso de canto en Guadalajara. Desde esa vez comenzó a cantar en restaurantes, bodas y reuniones familiares.

En 1966, cuando tenía 26 años, firmó su contrato con la compañía discográfica CBS México (hoy Sony Music México). "Tu camino y el mío", "Perdóname" y "Cantina de mi barrio" fueron sus primeros temas exitosos. Ya en la década de los 70, su trayectoria se expandió hasta el cine, pues participó en más de 25 películas mexicanas.

Sin duda se trata de uno de los cantantes de música ranchera más importante de México. Su peculiar voz, característico traje de charro y sombrero ancho dejó huella hasta su muerte a finales de 2021, a los 81 años de edad.

La broma que Verónica Castro le hizo a Vicente Fernández

En la década de 1990, durante una emisión del programa de televisión Y Vero América ¡Va!, conducido por Verónica Castro, la producción decidió colocar una cámara escondida en el camerino de Vicente Fernández, para que la actriz le jugara una pequeña broma.

En el memorable momento, el cual quedó capturado en video, la conductora le dijo al cantante que "el audio en vivo no funciona", por lo que tiene que "trabajar con pistas o con playback", es decir, realizar una sincronización de labios con una pista de fondo, simulando cantar.

Al instante, El Charro de Huentitán respondió: "No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo". Verónica Castro insistió en que debe hacer así su presentación, pero Vicente Fernández explicó que "canta en tonos diferentes" y como nunca hacía playback, no sabe cómo "mover el hocico".

Finalmente, la conductora de 69 años se rió al decirle que "salude a la cámara que tiene enfrente". En ese momento, Chente se da cuenta que todo se trata de una broma. "Bueno, para que vean que no sé echar mentiras", expresó. Por último, en un claro tono de juego dijo: "Pinche chamaca" y la abrazó.

"Yo respeto a quien lo hace (el playback), pero yo siempre he dicho que es un engaño al público", aseguró el cantante durante el programa en vivo.

