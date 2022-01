Exatlón México: Querido atleta revela como enfrentó el Covid-19, “me asusté mucho”

La salida de Yusef Farah de Exatlón México ha sido una de las más dolorosas de la actual temporada pues pese a que no era amplio favorito para el título, sí se convirtió en uno de los atletas más queridos por el público y a pocos días de su eliminación reveló algunos de los mejores y peores momentos que vivió en el reality, el cual, comenzó mermado por las complicaciones que le dejó el Covid-19.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría fin de semana” donde el ahora ex participante de Exatlón recordó que el estar en el reality fue ganancia pues confesó que temió por su vida cuando se contagió de Covid-19, enfermedad, que llegó a desestimar, según confesó, sin embargo, logró sobreponerse después de ese golpe de realidad que le hizo plantearse de forma clara sus objetivos.

“Fue un proceso bien bonito, pero cuando me da Covid-19, lo tomé de una manera muy arrogante, esa es la palabra porque así fue, pensé ‘no creo que me haga, no creo que me pegue, estoy fuerte, soy atleta’ y en tres semanas estaba en un hospital con los dos pulmones llenos de líquido y me asusté mucho, fue un proceso cañón hasta aprender a ir al baño otra vez, si fue duro, pero estoy muy contento de haber participado en Exatón”, refirió el atleta.

¿Considera injusta su salida?

La salida Exatlón México del “León Libanés” fue un tanto inesperada entre sus compañeros pues todo apuntaba a que el eliminado sería Uriel Pizarro, el hermano del futbolista Rodolfo Pizarro, quien supuestamente era el que tenía menos experiencia en los circuitos, sin embargo, él logró salir bien librado y dejó en manos de Ramiro Garza la eliminación de Yusef Farah, quien de manera desafortunada y casi accidentada se convirtió en el eliminado, sin embargo, señaló que le ganaron bien y que asume su salida de la mejor forma y reveló cuáles son sus planes ahora que no estará en la competencia.

“Me ganaron bien, fueron mejores que yo y me voy en paz, triste, pero en paz (…), yo dejé muchos proyectos que voy a retomar ahora que no estoy en Exatlón, estaba en unos cursos de defensa personal para la mujer, conferencias y tengo una empresa, entonces literalmente tengo mucho trabajo que hacer ahorita, fueron cuatro meses de estar desconectado de todo.

Para finalizar, Yusef Farah fue cuestionado sobre quién considera que es el candidato más fuerte que se llevará el título en la actual temporada de Exatlón México y sin dudarlo ni un segundo aseguró que su favorito es Enrique “Koke” Guerrero pues reconoció que es el gimnasta sinaloense quien más se ha preparado de todos los participantes, por lo que en teoría y si no pasa algo extraordinario, tendría que ser “Koke” quien se adjudique el título de campeón.

