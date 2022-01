Exatlón All Star: el verdadero motivo de Ernesto Cázares para ganar el reallity

A pocas semanas de emprender el viaje hacia las playas de República Dominicana para participar en Exatlón All Stars, Ernesto Cázares se dijo listo para participar el famoso reality show que lo catapultó a la fama, además, reveló cuál es su máxima inspiración para mantenerse motivado y llegar hasta la final.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de semana” donde el famoso prácticamente de Parkour estuvo como invitado y reveló que será muy difícil dejar a su familia a pocos meses de haberse convertido en padre, pero confesó que será precisamente eso lo que lo llenará de energía y motivación para conseguir el campeonato en esta nueva temporada del programa, además, aprovechó para agradecerle a su pareja, María Robles, por apoyarlo en esta nueva aventura que emprenderá.

“Yo le dije ‘se me presentó esta oportunidad’ y ella siempre me ha apoyado en todo y me dijo ‘sí, pues lánzate’ y al final de cuentas, ahora que soy papá es como mi motivo, ya no es ‘lucho por mí’, sino lucho por él y por mi mujer también, eso me emociona mucho porque ahora tengo un ‘porqué’ no nada más voy a echar cotorreo y competir a lo tonto, ahora sí voy a ganar”, sentenció Ernesto Cázares.

En otro momento de la entrevista, Ernesto Cazares señaló que le gustaría que su bebé, Luciano Cázares ya tuviera la edad para verlo en televisión, sin embargo, señaló que se empleará a fondo para que, en el futuro, su hijo busque su participación en Exatlón en videos y esté orgulloso del desempeño de su papá.

¿A quién le gustaría enfrentar en la final?

Durante la emisión de este domingo 9 de enero de “Venga la Alegría fin de semana” estuvieron presentar tres de los participantes de la próxima temporada de Exatlón México, los campeones Ernesto Cazares, Aristeo Cázares y Mati Álvarez, quienes son los amplios favoritos para llegar, por lo menos, a la final, sin embargo, el invitado y ex miembro del equipo azul reveló que, pese a que sabe del gran potencial del resto de sus compañeros, está confiado en que en la final se enfrentará con su hermano.

“Yo sé que eres muy bueno y este es “my dream”, a mí sí me gustaría una final con mi hermano” señaló, mientras que el conductor de “Venga la Alegría” y ex participante de “MasterChef Celebrity” señaló que hará todo lo posible para que se dé esta disputa en la única finalidad será entretener al público.

¿Cuándo inicia Exatlón All Stars?

La nueva temporada de Exatlón México se estrenará el próximo lunes 31 de enero y como bien se sabe, contará con la presencia de campeones y subcampeones y otros atletas con gran desempeño en el famoso reality, por lo que las emociones prometen estar presentes desde los primeros programas.

Los participantes confirmados para el equipo rojo son Ana Lago, Aristeo Cázares, Heber Gallegos, Heliud Pulido, Jazmín Hernández, Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez, Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, mientras que por el equipo azul están confirmados Aidee Hernández, Casandra Ascencio, Christian Anguiano, David Juárez, Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro, Javier Márquez, Koke Guerrero, Macky González y Marysol Cortés.

