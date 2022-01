Excompetidora de Exatlón sorprende a sus fans con minishorts y top pegadito | FOTO

Una de las mejores atletas de la segunda temporada del Exatlón México y concursante destacada en la etapa de Titanes vs Héroes del mismo reality de Tv Azteca, causó sensación entre los fans del programa conducido por la máxima autoridad, Antonio Rosique.

Nos referimos a Carmela Correa, "Carmelita", quien ha destacado en el equipo rojo durante sus dos apariciones en el Exatlón México e incluso alguna ocasión se quedó a las puertas de la final, en la segunda temporada.

La "Coneja" es una de las atletas más reconocidas en el deporte del salto con garrocha en nuestro país, además de ser una de las competidoras más queridas del equipo Rojo a lo largo de las temporadas del Exatlón.

Correa es además pareja del exitoso arquero mexicano, Juan René Serrano, uno de los mejores a nivel mundial y con quien piensa casarse en un futuro cercano.

Comienzo este 2022 con mucho entusiasmo, ahora puede decir que el 2021 para mí fue muy enriquecedor que lo que me importaba antes ahora ya no, creo que me simplifique mucho la vida, y me di cuenta que la felicidad cabe en los momentos simples y sencillos, no necesitamos de de tantas cosas materiales para estar felices. Disfruten mucho su vida y hoy los invito a que antes de dormir piensen en 3 momentos felices que tuvieron en su día y agradezcan por ellos.

la llamada "Coneja roja" es una de las consentidas del equipo rojo. (Foto: Instagram carmelacorrea)

Conserva su figura

Pero no sólo eso, Carmelita es también una de las chicas de los Titanes que mejor cuerpo tiene, largas piernas, brazos y tronco, le dan una altura considerable, además de lucir muy bien los tops y los minishorts con los que deja lucir sus atributos superiores y sus largas piernas.

Y está ocasión no fue la excepción con una de sus fotografías en Instagram en la que la "coneja roja" deja ver sus piernas y el vientre en un par de imágenes que les agradaron a sus fans y a los fans del programa.

No es para menos, la chiapaneca suele vestirse muy sexy, le agrada disfrutar de verse bien y los fans lo agradecen, no por nada es una de las figuras del Exatlón, por desgracia no podremos verla en la nueva edición de All Stars, pero seguramente la veremos próximamente en otro proyecto o preparándose para los Olímpicos.

La competidora de salto con garrocha es una de las mejores a nivel nacional (Foto: Instagram carmelacorrea)

