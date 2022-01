Ex novia de Paco Stanley reaccionó a su compromiso con Joely Bernat

Roxana Castellanos, conductora y actriz, se sumó a los artistas que felicitaron a Paul Stanley y Joely Bernat, quienes se comprometieron en los primeros días de este 2022. El conductor del programa Hoy le entregó el anillo a su novia durante su viaje a París, Francia.

Castellanos y Stanley tuvieron una relación cuando ambos eran compañeros en el programa Hoy en el 2011. La ahora conductora del programa “Cuéntamelo Ya!” expresó la felicidad que le generó la noticia y felicitó a la pareja.

Joely compartió el 5 de enero lo que había sucedido durante el viaje a París y compartió un video en el que se ve al conductor entregando el anillo de compromiso. En la publicación con más de 24 mil reacciones de Me gusta, la actriz escribió: “Ay que emoción!!! ¡¡¡Felicidades!!! ya queremos fiesta !!!”, a lo que Joely respondió: “Gracias mi Rox!!”.

Stanley contó los detalles durante la emisión del programa Hoy y refirió que ese día estaba muy nervioso, “me costó mucho trabajo y estuve a punto de arrepentirme (…) No sabía qué hacer, pero mis hermanos y amigos me echaron porras y se hizo y se cumplió”. Por el momento, la pareja no ha revelado la posible fecha de la boda.

Ellos se conocieron durante el programa “Sábado Gigante”. Bernat contó que como ella se desempeñaba en dicho emisión como maestra de pasarela, Paul le pidió que le ayudara porque era modelo de Calvin Klein “ y que lo ayudara a modelar. El resto es historia”, contó en Instagram.

¿Cómo fue la relación entre Paul Stanley y Roxana Castellanos?

Ambos coincidieron en el 2011 como conductores de la emisión matutina “Hoy”, periodo en el que ambos fueron novios, aunque ninguno dio detalles sobre su relación.

Luego ambos indicaron que se llevaban mejor como amigos y esa buena relación los llevó a ser protagonistas en “Mi querida herencia” y también trabajar en “Cuéntamelo Ya… al fin”.

