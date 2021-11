"Yo no me estoy colgando de la fama de mi jefe": Paul Stanley le responde a Mario Bezares

El inesperado asesinato de Paco Stanley conmocionó a varios mexicanos, en especial a los seres queridos y demás individuos cercanos al conductor. El 7 de junio de 1999 cinco hombres le arrebatarían la vida con un arma de fuego al salir del restaurante El Charco de las Ranas. Evidentemente, uno de los que sobrellevaron su muerte con mayor dificultad fue Paul Stanley, quien recientemente confesó haber sido engañado por el colega de su padre durante el velorio al recibir un teléfono falso para recibir apoyo emocional, ya que tan sólo contaba con 13 años.

"Lo tenía en otro concepto, pero en el velorio de mi jefe, me dijo: 'Lo que necesites' y me dio un teléfono falso. Ya nunca supe nada de él, yo tenía 13-14 años, o sea me dio otro teléfono que no era. La neta yo sí en ese momento le marcaba porque con mis hermanos no tenía contacto, ahorita ya me llevo muy bien con ellos", comentó.

A las afueras de Televisa San Ángel, Paul fue abordado acerca de las controversiales declaraciones de Mario Bezares, en las cuales lo desacreditó al negar haberle ofrecido ayuda tras la muerte de Paco Stanley, además de desmentir haberle otorgado un número de teléfono falso, por lo que lo acusó de querer colgarse de la fama del humorista, a lo que respondió:

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999

FOTO: Especial

“Pero si yo no quiero hacer una serie, él la quiere hacer. Yo no me estoy colgando de la fama de mi jefe, además el que podría hablar o no de mi padre pues somos sus hijos, ni siquiera él , el que podría contar la historia de mi padre seríamos su familia, ni siquiera él, el que se quiere colgar es otra persona, yo no quiero hacer una serie de mi jefe”.

El hijo del comediante no cuenta con la información exacta respecto a la futura serie, sin embargo, asegura que lo único importante para la familia es mantener intacta la imagen de su padre. En este sentido, reveló que tanto él como sus hermanos mostraron molestia al enterarse de las planeaciones por parte de Mario Bezares y Paola Durante al querer lucrar con la muerte de su padre.

"Lo que sí me molesta ahorita es que quieran lucrar con la imagen de mi papá y querer hacer una serie, Mario y Paola, entonces están sacando y sacando", comentó.

