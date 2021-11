"Es muy doloroso": Gustavo Adolfo Infante lamenta impactante VIDEO de Octavio Ocaña drogándose

Luego de que se difundió un video en redes sociales en el que el actor Octavio Ocaña está aspirando cocaína, son diversas las reacciones al respecto del hecho.

El periodista Gustavo Adolfo Infante lamentó en el programa De Primera Mano que los jóvenes hagan ese tipo de actividades, “no es justificable la forma en la que el joven falleció, nada justifica la lamentable muerte de Octavio Ocaña de 22 años, porque hay muchas personas en el mundo que dopan, que se drogan y no los asesina. Espero que una cosa no tenga que ver con la otra”.

Aunque se desconoce la fecha en la que fue capturado el video y las personas que estaban acompañando en su momento al actor.

El titular del programa de televisión cuestionó la razón por la que se da a conocer en este momento la grabación, “creo que es muy doloroso para la familia Pérez Ocaña. Me parece penoso, lamentable”.

Asimismo, recordó que el papá del actor, Octavio Pérez, ha mencionado que su hijo no consumía alcohol ni drogas. “Si el muchacho ingirió sustancias nocivas eso no quiere decir que sea motivo para que le quiten la vida, para que lo asesinen. A mí me sorprendió esto, pero el papá en el dolor que traía se extralimitó diciendo cosas. Seguramente, eso no les gustó a la gente”.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que dio instrucciones al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, para que se comunique con la familia, “que se revise todo el caso, que ayudemos, aunque se trate de una investigación que tiene que ver con el Estado de México”.

Aunque el presidente indicó que respetarán la investigación que ya iniciaron las autoridades del Estado de México. Habrá que recordar que la Fiscalía informó el domingo 31 de octubre que la muerte del actor fue consecuencia de que se disparó accidentalmente.

