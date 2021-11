Difunden VIDEO de Octavio Ocaña consumiendo drogas; causa enojo e indignación

En redes sociales se difundió un video en el que se observa al actor Octavio Ocaña consumiendo droga. Tras el deceso del joven de 22 años, quien es recordado por su interpretación de "Benito", en la serie Vecinos, han surgido diversas versiones en relación con lo que sucedió el viernes 29 de octubre.

En un video que tiene una duración de ocho segundos, se puede observar al actor y la manera en la que aspira cocaína. Tras dicha acción, le preguntan, "¿está bueno?".

Por lo que voltea y al darse cuenta que una de las personas los está grabando, da un manotazo al celular y dice: “Ah, hijo de tu puta madre”.

Reacciones sobre el video difundido de Octavio Ocaña

Son diversas las reacciones que se han generado en relación con el video que se difundió en redes sociales. El periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó en su programa De Primera Mano que es lamentable ver a la juventud haciendo ese tipo de actividades; sin embargo, aseguró que “no es justificable la forma en la que el joven falleció, nada justifica la lamentable muerte de Octavio Ocaña de 22 años, porque hay muchas personas en el mundo que se dopan, que se drogan y no los asesinan. Espero que una cosa no tenga que ver con la otra".

Otra crítica fue realizada por una profesora de la UNAM, quien señaló que no se debe de revictimizar a Octavio tras la difusión del video en redes sociales.

"Abominable revictimizar a la víctima y a su familia. No tenía idea de quién era Benito, no sé qué hacía o dejaba de hacer, si era a todo dar o no, y no me interesa. Fue víctima de un crimen y los únicos responsables son quienes lo perpetraron", señaló.

"Me acaban de enviar el vídeo de #octavioocana inhalando cocaína... Hasta donde el temor y la necesidad de desprestigiar a una persona sobre todo QUE YA ESTA MUERTA!!! no lo compartiré y cero reacciones o comentarios en dónde lo vea publicado, señaló otro usuario de Twitter.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el domingo 31 de octubre que en los exámenes toxicológicos el joven dio positivo por alcohol y tetrahidrocannabinol (THC), sustancia química derivada del cannabis.

Involucran a Octavio Ocaña en el mundo de la droga

La revista TVNotas publicó el 2 de noviembre que el actor se habría involucrado en la venta de sustancias ilícitas y refiere que dejó de pagar, por lo que lo amenazaron y “pensó que había llegado a un trato, pero lo traicionaron el día que murió”.

Tras los hechos ocurridos en la carretera Chamapa-Lechería, en el Estado de México, el 29 de octubre fueron diversas las versiones que surgieron al respecto de lo que había ocurrido al actor, en un inicio se dijo que había tratado de un asalto.

Y la revista cita a una persona cercana al actor, quien indica que él se vino a vivir solo a la Ciudad de México en el 2019 y comenzó a consumir alcohol y drogas. “Sus dealers le propusieron entrar al negocio; sabían que al ser famoso tendría buenas ventas. Él aceptó, pero después dejó de pagarles, pues se gastaba todo lo que vendía”.

Ante la falta de pago por parte del actor, el individuo indica que lo amenazaron con cobrarle a la mala, por lo que Octavio Ocaña le contó a su papá y puso a dos personas a cuidarlo en lo que pagaba la deuda. Aunque no se indica la cantidad, se hace mención que el dinero lo tenía que cubrir en la primera quincena de noviembre.

Si tú o algún familiar o conocido tienen problemas de uso de sustancias, llama al Centro de Atención Ciudadana llamado “la Línea de La Vida” que brinda orientación psicológica. 01 800 911 20 00. www.gob.mx/salud/conadic. (01 722) 2 13 52 21, 2 13 49 08 y 2 13 52 19. salud.edomex.gob.mx/salud. (01 55) 46 31 30 35 ext. 2006. www.iapa.cdmx.gob.mx. (01-55) 52 59 81 21. www.saptel.org.mx.

