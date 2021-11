Conductor de 'Hoy' exhibe EN VIVO a actriz de TV Azteca por pegarle: "la señora me dio una cachetada" | VIDEO

El programa Hoy es uno de los más exitosos y populares de la televisión mexicana. Con el paso de los años, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl 'El Negro' Araiza han creado una gran química que se ve reflejada en la pantalla chica.

Fue durante la emisión de este miércoles 3 de noviembre que uno de los conductores de la producción de Televisa exhibió en vivo a una actriz de la televisora de la competencia, TV Azteca, por darle una cachetada.

La polémica revelación ocurrió durante el famoso segmento 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Ahí, el bailarín, luchador y conductor Latin Lover declaró que Ivonne Montero, quien se encontraba presente en el foro, lo había golpeado en la cara.

La actriz, famosa por su papel protagónica en La Loba (2010), icónica telenovela mexicana de TV Azteca, es pareja de baile del atleta venezolano Nano Ilianovich. Después de sacarle brillo a la pista y conocer las calificaciones del jurado conformado por Andrea Legarreta, Lolita Cortés y Latin Lover, este último dijo:

Al instante, Galilea Montijo preguntó qué fue lo que pasó, mientras que Andrea Legarreta dijo que eso influiría en su calificación. A lo que Latin Lover respondió: "Sí, la verdad sí". Fue entonces cuando Ivonne Montero explicó que la cachetada se dio en los ensayos de la obra teatral Amor de Tres.

De acuerdo con lo narrado por la famosa actriz, a ella se le olvidó por completo que tenía que darle una cachetada hasta que el director de la puesta en escena se lo recordó, entonces no tuvo mucho tiempo para planearla.

"No giré y me volteó (la cara) de la cachetada", bromeó Latin Lover. "Lo más chistoso fue su carita de 'Oh'", mencionó Ivonne Montero. "Como si me echaran agua fría", finalizó el también modelo.