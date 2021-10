Galilea Montijo pide actuar en bioserie de Gloria Trevi; Andrea Legarreta y Paul Stanley se BURLAN de ella | VIDEO

Gloria Trevi es una de las cantantes más queridas de México. Con una destacada trayectoria en la música, actuación y modelaje, su vida será plasmada en una bioserie producida por Carla Estrada. Recientemente, Galilea Montijo pidió tener una participación, algo que provocó la burla de Andrea Legarreta y Paul Stanley.

Hace unos días, la reconocida productora de telenovelas Carla Estrada dio a conocer la importante noticia que, tras largas horas de trabajo compilando información sobre la historia y carrera de la artista, cuyo nombre real es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, el siguiente paso era el casting.

La vida de Gloria Trevi será llevada a la pantalla. Foto: EHDM

Andrea Legarreta y Paul Stanley se burlan de Galilea Montijo

Durante la emisión de este jueves del programa matutino Hoy, Galilea Montijo presentó un bloque sobre el casting que abrió Carla Estrada para encontrar a la actriz que dará vida a la intérprete de "Pelo Suelto", cuyas audiciones se realizaron el miércoles 27 de octubre en las instalaciones de Televisa Chapultepec.

Al tomar la palabra, la famosa conductora de 48 años se cuestionó: "¿Por qué no me llamaste, Carla Estrada?", a lo que Andrea Legarreta respondió: "Es que todavía no llegan a las de tu edad, ahorita son las chiquitillas".

Pese al comentario, Tania Rincón se puso del lado de Gali al decirle: "Las de 13, cuando lleguen a las de 17 se te va a hablar", comentario que agradeció Montijo.

Sin embargo, en ese momento fue cuando Paul Stanley, muy a su estilo, mencionó que en caso de que su compañera de trabajo se presentara al casting, le pedirían la "credencial del INSEN (hoy INAPAM)", es decir, la identificación para los adultos mayores.

Al instante, Galilea Montijo sólo se le quedó viendo al comediante y optó por quedarse callada. "Eso es como Gloria en el futuro, el futuro de Gloria", agregaron Legarreta y Stanley.

¿De qué tratará la bioserie de Gloria Trevi?

Cuando la productora Carla Estrada habló sobre las audiciones del proyecto, detalló que la idea de la bioserie es crear conciencia para que las menores de edad, víctimas de violencia sexual al igual que Gloria Trevi, tengan el valor y encuentren el apoyo necesario de denunciar el delito.

