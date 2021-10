El día que Gloria Trevi puso en su lugar a Lorena Herrera por acusarla de insistir que se DESNUDARA | VIDEO

Lorena Herrera y Gloria Trevi se vieron envueltas en una gran polémica, luego de que la actriz hiciera una acusación muy fuerte contra la cantante regia. Y aunque esto se dio hace muchos años, la polémica sigue viva y la rivalidad entre ambas.

En una entrevista en televisión, Lorena Herrera, aseguró que ella estuvo a punto de "caer en las garras” de Sergio Andrade pero se arrepintió. Esta acusación se dio en el programa de Cristina Saralegui. Ahí, aseguró que ella y Gloria Trevi se llevaban muy bien y que la regia le ofreció un trabajo con Andrade.

"Me dice Gloria: Oye, es que Sergio está muy interesado en ti, tiene muchos planes contigo. Te va a hacer un casting en el hotel tal. Para esto, Gloria antes me pidió, pero llorando. Es que al final del casting te tienes que quitar la ropa", relató Lorena.

Por eso, dijo que se desnudó para realizar el casting, pero lo hizo porque se sentía forzada y pensaba que su amiga podría perder el trabajo por quedarle mal.

Gloria Trevi puso en su lugar a Lorena Herrera

Unos años después de esa entrevista, Gloria Trevi acudió al mismo show de televisión. Ahí, la presentadora cubana le mostró el video de Lorena Herrera, mientras Trevi la escuchaba. Se puede ver que hace rostros de incredulidad, que por momentos se ríe y que le molestaba lo que decía.

Al final de la grabación, Trevi no se defendió con algún argumento. Sólo lanzó un comentario irónico sobre Lorena Herrera y el supuesto de que la había obligado a desnudarse. “La verdad, yo no me imagino diciéndole: Por favor, quítate las estrellitas, porque ¿cuándo se ha vestido la mujer?”, dijo Gloria Trevi.

El comentario de la cantante desató la risa de los presentes en el foro, que aplaudieron inmediatamente a Gloria Trevis, por contestar a las acusaciones de su ex amiga.

